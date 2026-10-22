Al menos 60 personas reciben atención médica tras fuga de químico peligroso en Ohio

Al menos 60 personas recibían atención médica por síntomas posiblemente relacionados con la liberación de una sustancia química peligrosa en una empresa de Toledo, Ohio, informaron las autoridades el miércoles 21 de octubre de 2026.

El Departamento de Salud del condado de Toledo-Lucas indicó que las personas atendidas presentaban síntomas potencialmente vinculados con la exposición al producto, aunque no especificó cuáles eran las afecciones registradas en cada caso.

La fuga fue reportada la noche del martes y obligó a evacuar inicialmente a los residentes ubicados en un radio de una milla de las instalaciones. Para el miércoles, las autoridades habían reducido el perímetro de evacuación a media milla y levantado la orden de confinamiento que abarcaba un área de tres millas.

La fuga ocurrió durante el trasvase de un tanque

Bryant Somerville, portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, confirmó que la sustancia liberada fue metacrilato de glicidilo, un producto inflamable que se caracteriza por tener un olor perceptible.

El químico salió de un tanque con capacidad para 5.500 galones debido a un error ocurrido durante el proceso de trasvase del material, explicó Somerville en un comunicado.

La sustancia se utiliza en la fabricación de determinados plásticos, pinturas y recubrimientos para mejorar su desempeño, según informó MC Tank Transport, empresa que confirmó que sus equipos estuvieron involucrados en el incidente.

La compañía manifestó que comprende las consecuencias que la emergencia ha tenido para los residentes y negocios cercanos, en particular para quienes tuvieron que abandonar sus viviendas, y aseguró que está comprometida a ayudar a los afectados.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, el alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, se refirió inicialmente al incidente como una “explosión”. Sin embargo, un portavoz municipal aclaró posteriormente que no se había producido ninguna explosión.

Las autoridades pidieron a los residentes y conductores evitar el área de Enterprise Boulevard y Progress Avenue mientras continuaban las medidas de seguridad.

Qué hacer ante una posible exposición al químico

El metacrilato de glicidilo es un irritante que puede causar ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel, de acuerdo con las autoridades municipales.

El Departamento de Salud recomendó que quienes experimenten síntomas leves, como irritación en los ojos, la garganta o la piel, enjuaguen la zona afectada y contacten a un profesional sanitario para recibir orientación.

En caso de síntomas graves, que pueden incluir dificultad para respirar, náuseas, vómitos, mareos o confusión, las autoridades indicaron que las personas deben acudir a una sala de emergencias. También exhortaron a quienes crean haber sufrido una reacción por exposición al químico a buscar atención médica.

Aunque se levantó la orden de confinamiento para el área de tres millas, la ciudad advirtió que las personas que perciban el olor de la sustancia, incluso fuera de ese perímetro, deben permanecer dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas y apagar los sistemas de ventilación que introduzcan aire del exterior.

Durante la orden inicial de confinamiento, los residentes debían seguir esas mismas instrucciones mientras permanecían en sus hogares.

Habilitan refugios para los residentes evacuados

La ciudad habilitó puntos de refugio de emergencia en el estacionamiento de la tienda Meijer, en Alexis Road, y en la escuela primaria Shoreland, para atender a las personas afectadas por la evacuación.

La orden de desalojo inicial abarcó un radio de una milla alrededor de las instalaciones. Posteriormente, el perímetro se redujo a media milla, mientras los equipos de emergencia continuaban respondiendo al incidente.

Las autoridades no detallaron en el comunicado cuántas de las personas atendidas requirieron hospitalización ni precisaron la gravedad de sus síntomas.

La investigación sobre las circunstancias de la fuga y las consecuencias de la exposición continuaba mientras se mantenían las recomendaciones para proteger a los residentes de la zona.

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