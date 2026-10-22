América humilla al Atlas con una salvaje goleada en el Estadio Jalisco: 2-5

América le dejó muy en claro al Atlas que la escuadra rojinegra dirigida por el argentino Hernán Valdanito Crespo todavía está lejos para poder competirle a los equipos de la cima del torneo Apertura 2026, como el caso de las Águilas, al ser despedazados por el líder general 5-2 en el Estadio Jalisco.

Los rojinegros llegaron envalentonados por una racha de 4 partidos sin perder en las últimas fechas del actual campeonato y con eso creyeron que podrían competirle a las poderosas Águilas, que sin estar en el cenit de su capacidad, sí han logrado apoderarse del liderato y esta noche lo demostraron con creces.

Al Atlas le faltó oficio para saber enfrentar al América, pues no todo es echar la carne al asador y desprotegerse en la parte de atrás como lo hicieron para permitir que Miguel Borja y Érick Sánchez los pusieran contra las cuerdas con un 0-2 contundente antes de concluir la primera media hora de juego.

Por esa razón, el resultado parece una sacudida de escándalo en su propia casa tras ser borrados de la cancha por una artillería visitante que no tuvo compasión en Guadalajara y que manejó a su antojo los puntos finos del encuentro, dejando mudas a las tribunas del coloso tapatío.

América dejó en claro que el vigente superlíder del balompié azteca viaja con la pólvora sumamente encendida en esta recta final del certamen y no piensa cederle terreno a nadie en la carrera directa hacia la fiesta grande del fútbol mexicano, donde camina con paso firme.

El calvario de los Zorros arrancó de manera oficial cuando el reloj marcaba el minuto 26 del primer tiempo por medio de un remate implacable de Miguel Borja, quien aprovechó un servicio milimétrico del uruguayo Brian Rodríguez para dejar estático al arquero colombiano Camilo Vargas.

Sin darles oportunidad de reaccionar ante el golpe anímico, el mediocampista Érick Sánchez apareció al 28 para prender un zurdazo de antología tras una jugada de Carlos Álvarez, mandando al descanso una pizarra que reflejaba la superioridad absoluta del cuadro de Coapa.

Lejos de replegar sus líneas para cuidar la cómoda ventaja de la primera mitad, la escuadra de Coapa mantuvo el pie firmemente metido en el acelerador durante el complemento, tejiendo una contra fulminante iniciada por Álex Zendejas que Brian Rodríguez mandó al fondo de las redes al minuto 58.

El banquete en territorio tapatío sumó otra raya al minuto 63 cuando el propio Zendejas se apuntó en la lista de anotadores con una gran definición que ponía un humillante 4-0 provisional, desatando la auténtica locura en el sector ocupado por la grada visitante.

Los de casa intentaron sacudirse un poco la vergüenza deportiva al minuto 73 de tiempo corrido por la vía de una pena máxima decretada tras una clara mano de Santiago Bueno revisada minuciosamente en el VAR, tiro que Luís Esteves canjeó por gol con potencia desde los 11 pasos.

El graderío local quiso encenderse de nuevo al minuto 78 con un lejano zapatazo del marroquí Ryan Mmaee que significaba el segundo de los Zorros, pero la tibia celebración rojinegra terminó ahogándose en su propia garganta casi de manera inmediata por la respuesta azulcrema.

Apenas 60 segundos después del tibio festejo local, el lateral Kevin Álvarez se encargó de ponerle hielo a la situación al incorporarse al ataque y marcar el quinto tanto de los de Coapa al minuto 79 del cronómetro, liquidando las esperanzas de cualquier milagro en la perla tapatía.

Con este contundente y salvaje resultado en la jornada 13, el conjunto de Coapa reafirma sus credenciales de candidato absoluto al título del torneo Apertura 2026, metiéndose 3 puntos de oro puro a la bolsa y propinando una sacudida que tardará semanas en sanar.

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