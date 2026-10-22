Policía detiene a un alumno con una pistola en escuela de Los Ángeles

Un estudiante fue detenido la mañana de este miércoles en posesión de una pistola en el campus del Bell Gardens High School, en el condado de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Bell Gardens (BGPD) informó que, aproximadamente a las 9:28 a.m., se recibió una llamada al 911 para reportar que un menor se encontraba en posesión de una pistola en el campus de la escuela preparatoria, en 6119 Agra Street.

Cuando llegaron a la escuela, ubicaron al estudiante, cuya identidad no fue revelada por su condición de menor de edad, lo detuvieron y recuperaron un arma de fuego.

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El BGPD aseguró que en ningún momento se recibieron reportes de un tirador en activo, que no ocurrió ningún tiroteo en el campus y que no se reportaron personas heridas.

Videos en redes sociales mostraron a una persona vestida de civil, posiblemente un guardia de seguridad escolar, de pie junto al estudiante sospechoso, quien estaba tendido boca abajo en el patio escolar.

Momentos después, llegaron los oficiales del BGPD en un vehículo policial, y uno de los agentes esposó al estudiante y lo llevó hasta el asiento trasero de la patrulla.

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“Todo marchaba normal. Estábamos en nuestras aulas hasta que oímos el intercomunicador que decía: ‘¡Alto! ¡Todos a confinamiento!’“, declaró un estudiante del Bell Gardens High School a la cadena ABC.

“Entró seguridad, bajó las persianas y nos dijo que nos alejáramos de las ventanas. Al principio pensamos que se trataba de una broma. De hecho, estábamos mirando por las ventanas, bromeando y todo eso”, añadió el estudiante.

El adolescente dijo que el profesor les pidió que se quedaran sentados, además de que cerraron todas las puertas del aula de educación física.

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“Al principio estaba confundido, pero luego creo que uno de los profesores dijo que un chico tenía una pistola“, expresó otro estudiante de la preparatoria.

Con el apoyo de un equipo SWAT, los oficiales del BGPD registraron las instalaciones de la escuela preparatoria.

Los directivos escolares determinaron cerrar la escuela temporalmente mientras se levantaba la alerta por parte de las autoridades. Los estudiantes fueron evacuados por la puerta de Jaboneria Road/Watcher Street.

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“Sinceramente, estaba atemorizada. No te voy a mentir. Tuve un ataque de pánico. Llamé a mi familia, les dije que los amaba, porque uno nunca sabe, la verdad”, expresó una estudiante instantes después de abandonar el campus.

“Salimos con las manos en alto. Me entristece mucho. Últimamente han ocurrido muchos tiroteos en escuelas. Por suerte, nadie resultó herido, pero no pensé que nosotros seríamos una de esas víctimas”, añadió la estudiante.

Tras el incidente de este miércoles, los directivos del Bell Gardens High School emitieron un comunicado para confirmar que todos sus estudiantes y todo su personal se encontraban a salvo.

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“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad escolar siempre serán nuestra máxima prioridad“, reiteró la escuela preparatoria.

“Agradecemos al Departamento de Policía de Bell Gardens y a la Policía Escolar Unificada de Montebello por su rápida respuesta. Asimismo, agradecemos a nuestros estudiantes, personal y a toda la comunidad escolar por su paciencia, flexibilidad, y apoyo”, añadieron los directivos escolares.

La policía escolar del Distrito Escolar Unificado de Montebello se encarga de la seguridad de las escuelas de Bell Gardens desde el jardín de infantes hasta el 12° grado. El Departamento de Policía de Bell Gardens da asistencia en caso de incidentes críticos, como el que ocurrió este miércoles.

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Si alguna persona tiene información en relación con este caso, debe comunicarse con el detective E. Roberts, de la Unidad de Investigación General del Departamento de Policía de Bell Gardens, al 562-806-7694.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o presentar el informe por internet, en su sitio web, en este enlace.

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