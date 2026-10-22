Posible tornado derriba árboles y daña viviendas en Arizona durante una serie de tormentas severas

Una serie de tormentas severas que atravesó Arizona durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves provocó daños en viviendas, derribó árboles y postes eléctricos y dejó personas con lesiones leves en una comunidad del centro del estado, donde se emitió una alerta por posible tornado.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que las tormentas podían producir fuertes ráfagas de viento, granizo e inundaciones, además de generar condiciones favorables para la formación de tornados.

Las zonas del norte y el centro de Arizona fueron afectadas el miércoles por granizos del tamaño de pelotas de golf, que golpearon techos, rompieron ventanas y abollaron vehículos. Las autoridades meteorológicas emitieron múltiples alertas durante el avance de las tormentas.

Los equipos locales continuaban evaluando las consecuencias del temporal. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Heber-Overgaard reportó daños importantes y cortes eléctricos

Una alerta de tornado estuvo vigente el miércoles por la noche mientras una tormenta avanzaba sobre Heber-Overgaard, una comunidad del condado de Navajo ubicada a unos 225 kilómetros al noreste de Phoenix, la capital de Arizona.

Residentes publicaron en redes sociales fotografías y videos que mostraban árboles arrancados de raíz y estructuras dañadas. La oficina del alguacil del condado informó que se registraron daños importantes y lesiones leves.

En la localidad viven aproximadamente 3,000 personas.

Walt Blackman, representante estatal cuyo distrito incluye parte del condado de Navajo, solicitó que se declarara el estado de emergencia ante las consecuencias del temporal.

“Tenemos familias sin electricidad, daños materiales importantes y al menos una lesión reportada”, señaló Blackman en un comunicado.

La tormenta también afectó a la iglesia bautista de Overgaard. Sus integrantes estaban terminando una reunión de oración cuando comenzó el temporal.

En una publicación difundida el miércoles por la noche, la congregación informó que el edificio sufrió daños en árboles, letreros, cercas y algunas ventanas. Aunque el episodio generó temor entre los asistentes, la iglesia indicó que sus miembros estaban bien.

“Celebramos una excelente reunión de oración en el baño de mujeres”, escribió la congregación, al relatar cómo algunos buscaron refugio durante la tormenta.

Las autoridades meteorológicas emitieron múltiples alertas durante el avance de las tormentas. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Los fuertes vientos derribaron árboles de gran tamaño

Las tormentas también provocaron la caída de árboles en Flagstaff y Mesa. Algunos terminaron sobre paredes y estructuras utilizadas como cocheras, mientras que en el Bosque Nacional Coconino, al noroeste de Flagstaff, cayeron varias decenas de pinos ponderosa que superaban los nueve metros de altura.

Ryan Bernhart, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, destacó la magnitud de los daños en la vegetación.

“No son árboles pequeños los que han caído”, afirmó. “Son árboles bastante fuertes que fueron derribados”.

El meteorólogo explicó que las tormentas se alimentan del aire cálido y húmedo que se desplaza hacia el norte y que acompaña a los sistemas meteorológicos procedentes de la costa de California. Los cambios en la dirección del viento pueden hacer que las tormentas comiencen a girar y crear condiciones propicias para la formación de tornados.

Bernhart señaló que este tipo de fenómeno es poco habitual en la zona durante esta época del año.

Las autoridades meteorológicas habían advertido sobre la posibilidad de granizo, ráfagas capaces de causar daños e inundaciones en distintas partes del estado. Los equipos locales continuaban evaluando las consecuencias del temporal.

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