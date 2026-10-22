Turbulencia severa en un vuelo de United Airlines deja cuatro auxiliares de vuelo heridos

Cuatro auxiliares de vuelo resultaron heridos el miércoles por la noche debido a una turbulencia severa durante un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Honolulu, Hawaii, y Los Ángeles, California, informaron medios estadounidenses.

El avión, un Boeing 777-200, aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde los servicios médicos de emergencia acudieron a la puerta de llegada para atender a los afectados.

United Airlines confirmó que los cuatro auxiliares fueron evaluados por personal médico y que uno de ellos fue trasladado a un hospital para recibir atención adicional. La compañía también informó que ninguno de los pasajeros resultó herido.

A bordo viajaban 190 pasajeros y 10 integrantes de la tripulación.

Pasajeros describieron una caída repentina

Los pasajeros relataron que la turbulencia ocurrió de forma abrupta, acompañada de un fuerte estruendo y una sensación de caída que provocó miedo entre quienes viajaban en el avión.

“Sentí que caíamos bastante”, contó Marly Wadlington a la cadena ABC 7 después del aterrizaje. La pasajera explicó que estaba viendo una película cuando el avión comenzó a sacudirse repentinamente.

“Empezó a temblar, todos gritaban. Estábamos muy asustados”, relató.

Coral Pena, otra pasajera, describió una experiencia similar durante una entrevista en directo con la cadena. “Hubo un estruendo enorme y después empezamos a caer”, afirmó.

Un testigo también aseguró que uno de los auxiliares de vuelo tenía sangre en la cabeza y en una pierna, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones de los cuatro trabajadores.

Dos auxiliares sufrieron lesiones en el cuello y la espalda

Una grabación de comunicaciones por radio obtenida por ABC 7 indicó que dos de los auxiliares heridos, de 58 y 62 años, sufrieron lesiones en el cuello y la espalda.

Tras el aterrizaje, el avión permaneció aproximadamente media hora en la pista mientras esperaba que hubiera una puerta disponible, según relató uno de los pasajeros al medio estadounidense.

Durante la comunicación con el control de tráfico aéreo, el piloto describió el episodio como una sacudida breve.

“Solo duró un par de segundos; se sintió como turbulencia de estela, pero ahora estamos estables”, dijo, de acuerdo con la grabación citada por ABC 7.

La turbulencia de estela es la perturbación del aire que deja una aeronave a su paso. Sin embargo, la descripción del piloto no establece por sí sola la causa definitiva del incidente.

United Airlines no reportó pasajeros heridos y confirmó que el avión llegó a Los Ángeles sin que se produjeran mayores incidentes durante el aterrizaje.

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