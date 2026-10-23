De acuerdo a la cantidad y tipo de pescado que comas, tendrás salud a más largo plazo

Un estudio prospectivo realizado en Japón durante un promedio de 20.8 años analizó a 90,944 adultos y comparó el consumo de distintos mariscos, pescados y productos procesados. Los resultados, publicados en The Journal of Nutrition, sugieren que las asociaciones con la mortalidad varían según el alimento y el sexo, aunque no demuestran que comer más pescado prevenga enfermedades.

La investigación tuvo como objetivo abordar el consumo total de mariscos, las variedades sin sal y los ácidos grasos marinos, y cómo se asociaron con la mortalidad por todas las causas a largo plazo.

Entre las mujeres, un consumo moderado de mariscos se relacionó con una menor mortalidad por todas las causas. Una mayor ingesta de pescados ricos en omega-3 también se asoció con menor mortalidad por enfermedades cerebrovasculares; el grupo de mayor consumo presentó un riesgo aproximadamente 19% inferior al del grupo de menor consumo.

En los hombres, el consumo total de mariscos no mostró una relación clara con la mortalidad general. Sin embargo, varias categorías de pescado y mariscos sin sal se asociaron con una menor mortalidad cerebrovascular.

Tipos de pescado más ricos en omega-3

Los pescados considerados ricos en omega-3 fueron principalmente los pescados azules o grasos, que concentran EPA y DHA, los omega-3 de cadena larga asociados a beneficios cardiovasculares. Entre ellos destacan salmón, sardina, caballa, arenque, trucha y atún.

Caballa . Uno de los más altos: 1,370 mg de EPA+DHA por 100 g en un análisis de productos marinos chilenos.

. Uno de los más altos: 1,370 mg de EPA+DHA por 100 g en un análisis de productos marinos chilenos. Palometa . 960 mg de EPA+DHA por 100 g.

. 960 mg de EPA+DHA por 100 g. Bilagay . 440 mg de EPA+DHA por 100 g.

. 440 mg de EPA+DHA por 100 g. Jurel . 344 mg de EPA+DHA por 100 g.

. 344 mg de EPA+DHA por 100 g. Blanquillo . 314 mg de EPA+DHA por 100 g.

. 314 mg de EPA+DHA por 100 g. Salmón, sardina, arenque y trucha. Fuentes habitualmente recomendadas por su contenido elevado de omega-3.

Los que más explicaron las asociaciones observadas fueron los pescados grasos de aguas frías, especialmente caballa, sardina, arenque, salmón y trucha, porque su consumo se relaciona con una mayor ingesta de EPA y DHA, según Mayo Clinic.

El procesamiento podría ser relevante

Los productos sin sal representaron cerca del 77% del consumo total de mariscos registrado en el estudio. Los investigadores observaron asociaciones más claras con la mortalidad cerebrovascular cuando se excluyeron los productos salados.

El sodio podría influir en estos resultados, dado que un consumo elevado se relaciona con presión arterial alta y riesgo cardiovascular. No obstante, el estudio no estableció que la sal explicara las diferencias observadas.

Seguimiento prolongado, con límites importantes

Los participantes, de entre 40 y 69 años al inicio, informaron sobre su dieta mediante un cuestionario. Durante el seguimiento murieron 26,976 personas. El análisis tuvo en cuenta factores como edad, tabaquismo, actividad física y consumo de sodio.

La dieta se midió una sola vez, por lo que el estudio pudo pasar por alto cambios posteriores. Tampoco se evaluó la exposición a contaminantes del marisco, y otros factores no medidos podrían haber influido en los resultados.

Los hallazgos no establecen una cantidad ideal

En las mujeres, la mortalidad general fue menor en un grupo de consumo intermedio, de aproximadamente 100 gramos diarios. Los autores advirtieron que ese resultado no determina una cantidad óptima ni debe interpretarse como una recomendación dietética.

El estudio observacional indica que las asociaciones pueden depender del tipo de pescado y su procesamiento. Se necesitan más investigaciones para confirmar los resultados y aclarar las diferencias entre hombres y mujeres.

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