Escuelas están prohibiendo los sobres de café: ¿qué los padres deben saber al respecto?

Las bolsitas de cafeína, que se comercializan como una forma práctica y discreta de aumentar la energía y la concentración, ofrecen una dosis discreta que preocupa a expertos; se colocan entre el labio y la encía y liberan el estimulante a través de los tejidos de la boca. Algunas contienen hasta 200 miligramos de cafeína, cerca de lo que aportan dos tazas de café, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Sus sabores y presentación discreta pueden hacer que niños y adolescentes las confundan con dulces o chicle, y consuman un estimulante que, según especialistas, puede causar efectos secundarios graves, como un aumento del ritmo cardíaco, especialmente en niños y adolescentes, refiere Associated Press (AP).

Los riesgos van más allá del exceso de energía

La cafeína puede elevar el ritmo cardíaco y provocar temblores, ansiedad, problemas para dormir y, en casos graves, convulsiones. Los efectos pueden sentirse en pocos minutos y durar varias horas.

Expertos advierten que los adolescentes podrían combinar las bolsitas con bebidas energéticas u otras fuentes de cafeína y perder la cuenta del consumo total.

Escuelas restringen productos difíciles de identificar

Distritos escolares de varios estados han prohibido las bolsitas o incluido su uso en los códigos de conducta. Algunas escuelas también han pedido a las familias que los estudiantes las dejen en casa.

La preocupación central es que las bolsitas de cafeína se parecen a las de nicotina y el personal no puede determinar fácilmente qué contienen. En las redes sociales, a estas bolsitas se las conoce a veces como “almohadas labiales”, “almohadillas labiales” o “deckies superiores o inferiores”, según la zona de la boca donde se coloquen, acota AP.

Las normas federales de nutrición limitan la venta de bebidas con cafeína en las escuelas primarias y secundarias, pero no regulan los productos que los estudiantes llevan desde casa. Tampoco existe una edad mínima federal de compra para las bolsitas, por lo que cada distrito decide si permite su presencia y cómo hacer cumplir las restricciones.

Recoge AP que los distritos escolares de Nueva York, Kansas, Pensilvania y Misuri han incluido los sobres de cafeína en sus normas de conducta estudiantil o han prohibido su uso en el campus. Otras escuelas, como la escuela secundaria Onsted en Michigan y la escuela secundaria North en Wisconsin, han advertido a las familias que dejen estos productos en casa.

Es significativo que los padres preocupados por el consumo excesivo de cafeína de sus hijos conozcan que se pueden comunicar con la línea directa del Centro de Control de Envenenamiento, al 1-800-222-1222. Los expertos advierten que las convulsiones, la dificultad para respirar, el colapso o los síntomas cardíacos graves requieren atención médica de emergencia.

¿Qué cantidad de cafeína se considera segura?

Para niños y adolescentes, la referencia más útil es peso corporal: la EFSA considera que hasta 3 mg de cafeína por kg de peso al día puede ser un umbral de seguridad para el consumo habitual.

Sin embargo, las guías pediátricas estadounidenses son más conservadoras: recomiendan evitarla por debajo de 12 años y limitar a 100 mg/día como máximo entre los 12 y 18 años.

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