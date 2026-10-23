Identifican a la joven de 15 años asesinada en un complejo habitacional en Arcadia

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, California, dio a conocer que la chica asesinada el jueves en un complejo habitacional en Arcadia sólo tenía 15 años y quien le quitó la vida presuntamente fue su novio, cinco años mayor que ella.

El jueves por la mañana, Paul Anthony Cruz Jr., identificado como ex novio de la adolescente Mina Kurdian, irrumpió por la fuerza en su vivienda ubicada en la cuadra 800 de West Huntington Drive y de manera sorpresiva, a través de una puerta corrediza de cristal, comenzó a dispararle directamente al cuerpo pasando por alto que se trataba de la chica con quien llegó a sostener una relación sentimental.

Ante la gravedad de las heridas provocadas por su agresor, la víctima perdió la vida instantáneamente sin que nadie pudiera detener a su agresor cuando se fugó.

Una hora más tarde de haber cometido el feminicidio, Cruz Jr. fue localizado por la policía cerca de South Arroyo Parkway, en Pasadena, California. Sin embargo, al verse acorralado por algunos agentes, el sujeto se disparó a sí mismo con el objetivo de suicidarse.

Lo controversial del caso es que sólo terminó malherido y fue trasladado a un hospital en condición crítica.

ARCADIA, CA ? The San Gabriel Valley community is in deep mourning following a devastating domestic violence tragedy on Thursday morning, October 22, 2026, that claimed the life of 15-year-old Mina Kurdian inside her Arcadia apartment. https://t.co/RoYbihI4u9 — CfrForm (@Cfrform) October 23, 2026

“La investigación reveló que una menor de edad fue asesinada a tiros dentro de una vivienda, después de que el sospechoso ingresara por la fuerza al lugar. Los investigadores determinaron que la víctima mantenía una relación sentimental con el sospechoso”, indica parte de un comunicado emitido por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD).

Hasta el momento, la investigación iniciada por autoridades continúa abierta con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar los motivos de un crimen que provocó desconcierto e indignación entre los vecinos de Mina Kurdian, quienes la describen en el informe de la policía como una chica tranquila y solidaria con su comunidad.

Extraoficialmente se sabe que, horas antes de dispararle a su ex novia, Paul Anthony Cruz Jr. se había presentado en la misma dirección y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

No obstante, la policía es cautelosa sobre ese punto, pues puede ser un argumento de peso que defina su posible condena, esto en caso de librarse de la muerte en el hospital donde permanece internado.

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