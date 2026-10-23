Pumas gana apelación y rescata a Nathan Silva para el duelo ante Tigres

La directiva de los Pumas de la UNAM le ganó una batalla crucial en la mesa a la polémica Comisión de Árbitros al proceder con éxito la apelación por la tarjeta roja de Nathan Silva. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó en su reporte disciplinario que el zaguero brasileño quedó completamente absuelto del castigo y podrá saltar a la cancha para el crucial choque frente a los Tigres.

El defensor amazónico había visto la cartulina roja en los albores del ríspido encuentro del pasado miércoles contra Santos Laguna en la Comarca, tras una polémica carga por la espalda dentro del área grande. El silbante central Guillermo Pacheco Larios no se tentó el corazón para decretar la pena máxima y mandar a bañar temprano al futbolista universitario, dejando a su escuadra en inferioridad numérica.

¡NATHAN SILVA SÍ PODRÁ JUGAR ANTE TIGRES! ??



Procedió la apelación de Pumas y quedó sin efecto la suspensión por la roja que recibió el brasileño ante Santos; Esteban Solari recupera a su central para el duelo de este sábado en CU



Silva fue expulsado al inicio del encuentro? pic.twitter.com/zboJu3nTn2 — Claro Sports (@ClaroSports) October 23, 2026

Aquella controvertida acción no solo significó el primer gol de los Guerreros desde los once pasos en su victoria de esa noche, sino que desató la furia total en la banca auriazul. El compromiso en el Estadio Corona se transformó en una auténtica aduana de patadas, empujones e insultos que terminaron por rebasar por completo la tibia autoridad del silbante Pacheco Larios a lo largo de los noventa minutos.

El juez central anduvo repartiendo tarjetas a diestra y siniestra para intentar enfriar los ánimos, acumulando un total de seis cartones amarillos y dos expulsiones directas entre futbolistas y miembros del personal técnico. Sin embargo, la peor pifia de la noche se consumó en las cédulas arbitrales, obligando a los altos mandos del Pedregal a meter las manos de inmediato para salvar el torneo.

Con el agua hasta el cuello por el complicado cierre de certamen en el Apertura 2026 y la liguilla directa pendiendo de un hilo, el conjunto de la UNAM ingresó una enérgica queja formal ante los jerarcas del arbitraje mexicano. La directiva felina argumentó con videos en mano que la jugada del brasileño jamás representó una opción manifiesta de gol y que el castigo fue una flagrante injusticia.

Pumas SÍ contará con Nathan Silva para el juego ante Tigres ?



El equipo auriazul recibió este viernes la confirmación de la Federación Mexicana de Futbol sobre el retiro de la tarjeta roja, informaron fuentes cercanas a ESPN. pic.twitter.com/BYprsBm3Vj — Futbol Picante (@futpicante) October 23, 2026

Para fortuna del estratega Esteban Solari, el reporte disciplinario de este viernes le dio la razón al cuadro capitalino al borrar de la lista de suspendidos al camiseta número seis de la UNAM. Silva se mantiene como una pieza inamovible en el esquema universitario, registrando trece titularidades consecutivas y acumulando la espectacular cantidad de 1,060 minutos sobre el terreno de juego en la presente campaña.

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