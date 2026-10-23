Vincent Kompany en recuperación tras desplomarse en entrenamiento del Bayern Munich

El Bayern Munich quedó a la espera de la evolución médica de Vincent Kompany, quien fue trasladado a un hospital este viernes después de desplomarse en el centro de entrenamiento de Säbener Straße. El entrenador belga, de 40 años, se encontraba observando una sesión del equipo filial cuando sufrió el colapso y necesitó asistencia médica.

De acuerdo con Sky Sport de Alemania, su estado era estable después del incidente. Un helicóptero de rescate aterrizó en las instalaciones del club antes de que el técnico fuera trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital bávara, donde quedó bajo supervisión médica.

La institución confirmó lo sucedido mediante un comunicado y explicó que Kompany sería sometido a una evaluación exhaustiva. Mientras permanezca apartado de sus funciones, su equipo de trabajo asumirá los entrenamientos y las actividades competitivas del primer equipo.

La noticia generó preocupación en el entorno del club, especialmente porque el técnico ya había atravesado problemas de salud durante los últimos días. Según informó el diario alemán Bild, una infección viral lo había debilitado y había condicionado su presencia en las actividades habituales del Bayern.

Vincent Kompany se encuentra bajo atención médica.



Este viernes, Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento del FC Bayern Amateur. El entrenador del primer equipo se encontraba observando la sesión del segundo equipo.? pic.twitter.com/OaW3CtG2kj — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 23, 2026

Una infección viral había afectado su actividad

Los problemas físicos de Kompany comenzaron a repercutir en su agenda durante la semana anterior. El entrenador estuvo ausente de las sesiones de entrenamiento del lunes y el martes, después de que su estado de salud lo obligara a apartarse temporalmente de sus responsabilidades.

Pese a esas dificultades, el belga logró regresar al banquillo para dirigir al Bayern Munich en la goleada por 6-1 frente al RB Leipzig. Sin embargo, no ofreció declaraciones a la prensa después del encuentro.

Su condición también le impidió participar en la conferencia previa al compromiso de la Champions League contra el Arsenal. En aquella ocasión, Aaron Danks, segundo entrenador del equipo, respondió las preguntas de los medios en su lugar.

Kompany sí pudo dirigir el partido ante el conjunto inglés, que terminó con un empate 2-2 en casa. Su presencia en ese encuentro se produjo después de varios días marcados por las complicaciones derivadas de la infección viral.

El colapso de este viernes ocurrió cuando observaba el entrenamiento del equipo amateur, según la información difundida por el club. Tras el episodio, fue atendido y trasladado al hospital para determinar su estado de salud.

El Bayern prioriza su recuperación y delega sus funciones

La institución alemana señaló que la salud del entrenador es su principal prioridad y que permanecerá bajo atención médica mientras se realizan las evaluaciones correspondientes. Por el momento, no se precisó cuánto tiempo estará alejado de sus obligaciones ni cuándo podrá regresar a la actividad.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Munich, expresó el respaldo del club al técnico y aseguró que contará con los recursos necesarios para recuperarse.

“La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente”, declaró Eberl.

El directivo también destacó la disposición de la institución para acompañarlo durante el proceso médico y confirmó que el resto del cuerpo técnico se encargará de sus responsabilidades mientras sea necesario.

“Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación”, agregó.

El comunicado del Bayern no estableció una fecha para el regreso de Kompany. El entrenador permanecerá bajo supervisión médica y su cuerpo técnico continuará al frente de las actividades deportivas hasta nuevo aviso.

La evolución de su estado de salud será determinante para conocer cuándo podrá retomar sus funciones, después de una semana en la que las complicaciones físicas ya habían limitado su presencia en los entrenamientos y en las actividades con los medios de comunicación.

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