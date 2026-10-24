La costocondritis por ansiedad te puede estar afectando y no lo sabes

Ocurre en la oficina, en el sofá o de madrugada. Aparece una punzada en el pecho, a la izquierda del esternón, que empeora al respirar hondo. La mente va directo a lo peor: un infarto. Tras una visita a urgencias y un electrocardiograma normal, muchas personas reciben un diagnóstico poco conocido: costocondritis.

La costocondritis es una inflamación del cartílago que conecta una costilla con el esternón, y su dolor puede parecerse al de un ataque cardíaco, define Mayo Clínica. También se la conoce como síndrome de dolor en la pared torácica o síndrome costoesternal. A veces el dolor va acompañado de hinchazón, y entonces se habla de síndrome de Tietze.

No es una rareza. Es una de las causas más habituales de dolor torácico de pared en urgencias, con series que llegan a rondar el 30% de los pacientes atendidos por ese motivo. Aparece con más frecuencia en mujeres mayores de 40 años, aunque también es una de las causas más habituales de dolor de pecho en niños y adolescentes.

¿Y qué tiene que ver la ansiedad?

Aquí conviene ser precisos. La ansiedad no figura entre las causas demostradas de la costocondritis. Según la Clínica Mayo, en general no tiene una causa clara y puede asociarse a traumatismos, enfermedades o esfuerzos físicos como una tos intensa.

Lo que sí señalan varias fuentes es una relación de ida y vuelta. La costocondritis puede agravarse o aparecer en situaciones de ansiedad o estrés, porque la tensión y el aumento de la respiración pueden favorecer el problema. Piense en alguien que pasa semanas con los hombros encogidos o respirando de forma rápida y superficial: la pared del tórax trabaja de más y puede acabar irritada.

El mecanismo inverso también existe. El dolor genera ansiedad; esta activa una respuesta fisiológica que aumenta la tensión muscular y amplifica el dolor, y así se instala un círculo vicioso. El miedo a tener algo grave en el corazón mantiene el cuerpo en alerta y el dolor persiste. Algunos servicios médicos también incluyen la ansiedad o los ataques de pánico entre los cuadros que hay que considerar ante un dolor de pecho. Recomiendan controlar el estrés porque puede empeorar los síntomas.

Cómo se reconoce

Los rasgos típicos, según la Clínica Mayo, son estos:

Dolor al lado izquierdo del esternón, agudo, intenso o con sensación de presión, que afecta a más de una costilla.

Empeora al respirar profundo, toser, estornudar o mover la pared torácica.

Se reproduce al presionar con el dedo sobre la articulación afectada, algo que no ocurre en un evento coronario.

Sin embargo, esas pistas no bastan por sí solas. Una de las fuentes consultadas advierte de que ninguna característica del dolor torácico permite descartar causas cardíacas sin una valoración médica. Por eso la Clínica Mayo aconseja buscar atención de urgencia ante cualquier dolor de pecho, para descartar causas que ponen en riesgo la vida.

Un diagnóstico “por descarte”

No existe una prueba que detecte de forma específica la costocondritis. El diagnóstico se basa en los síntomas, los antecedentes, la exploración física y estudios como el electrocardiograma o la radiografía de tórax, que descartan otras causas. Esto explica que muchos pacientes pasen por urgencias, reciban un “no es nada del corazón” y se marchen sin entender qué les pasa. Entonces la incertidumbre alimenta la ansiedad.

Tratamiento

La buena noticia es que el pronóstico suele ser favorable. El tratamiento se centra en aliviar el dolor mientras la afección mejora por sí sola, lo que puede tardar varias semanas o más. Las medidas habituales incluyen:

Reposo relativo, evitando los movimientos que agravan el dolor.

Antiinflamatorios para paliar el dolor.

Fisioterapia si los síntomas superan las cuatro semanas.

Manejo del estrés. En este terreno, la terapia cognitivo-conductual se señala como la herramienta psicológica más estructurada para romper el círculo entre dolor y ansiedad, al trabajar los pensamientos catastróficos y la hipervigilancia corporal.

Cuándo no esperar

Hay que consultar sin demora si el dolor es repentino, intenso o persistente, o si se irradia al brazo, el cuello o la mandíbula. Estas señales pueden indicar una emergencia cardíaca. Tampoco conviene esperar si el dolor continúa o empeora tras tomar analgésicos, o si aparece un dolor punzante al respirar.

Lo que queda

La costocondritis suele ser benigna, pero es dolorosa, asusta y puede cronificarse si el miedo se sostiene en el tiempo. Para quien convive con ansiedad, comprender que el cuerpo puede doler sin que el corazón esté en peligro es parte del tratamiento. Esa comprensión debe llegar después de una evaluación médica, nunca en lugar de ella.

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