Las Perdidas sorprenden en el concierto de Bad Gyal en la Ciudad de México

Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez, conocidas como Las Perdidas, subieron al escenario con Bad Gyal durante el concierto que la artista catalana ofreció el jueves 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su “Más Cara World Tour”. Las tres creadoras de contenido bailaron junto a la cantante durante la interpretación de “Fa$hion Killa”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

El encuentro ocurrió frente a miles de asistentes a la intérprete española con las tres influencers mexicanas, y los videos del encuentro se difundieron rápidamente en redes sociales. La colaboración generó reacciones entre seguidores de ambos mundos del entretenimiento y se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Otros conciertos de Bad Gyal

Según la información difundida, el concierto en la capital mexicana abrió la serie de tres presentaciones de Bad Gyal en México. La gira continuará el 23 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y cerrará su paso por el país el 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. El show capitalino incluyó actos de apertura de Sayuri y Sopholov, confirmados por Ocesa, promotora de la gira en territorio mexicano. La presentación principal de Bad Gyal tuvo una duración aproximada de entre una hora y media y una hora y 45 minutos.

Después del concierto, las tres integrantes de Las Perdidas continuaron juntas y realizaron una transmisión en vivo. Durante ese espacio, Wendy Guevara bromeó con Paola Suárez por presumir la experiencia de haber compartido escenario con la cantante, aunque al día siguiente viajaría en autobús. La broma provocó risas entre las tres y reforzó la anécdota como uno de los momentos más comentados de la noche.

La aparición de Las Perdidas no fue un caso aislado dentro del “Más Cara World Tour”, que ha incluido invitados sorpresa en distintas fechas. Además, el suceso ocurrió días después de que el trío fuera mencionado en un foro del Instituto de Política de la Universidad de Harvard, donde el influencer mexicano Luis Adrián Ruiz Duarte expuso el fenómeno que representan estas creadoras de contenido en México.

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