Los Ángeles abre sus primeros 123 centros para votar antes de las elecciones del 3 de noviembre

Los votantes de Los Ángeles ya tienen una nueva oportunidad para participar en las elecciones de medio mandato sin esperar hasta el día de los comicios. Este sábado 24 de octubre comienza la votación anticipada presencial en 123 centros distribuidos por el condado, una medida que busca facilitar el acceso a las urnas antes de la jornada electoral.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades electorales del condado de Los Ángeles, los primeros centros funcionarán diariamente de 10:00 a 19:00 horas hasta el 2 de noviembre. La oferta se ampliará el próximo sábado 31 de octubre, cuando abrirán otros 523 puntos de votación, para alcanzar un total de 646 centros.

Una de las facilidades para los electores es que podrán votar en cualquier centro habilitado del condado, independientemente de su domicilio dentro de esa jurisdicción.

Votar antes de las elecciones, una opción para los residentes

La secretaria municipal de Los Ángeles, Patrice Y. Lattimore, llamó a la población a aprovechar las distintas alternativas disponibles para emitir su voto, entre ellas la votación anticipada en persona, el correo y los buzones oficiales.

“Votar con anticipación garantiza que su voto sea emitido el día de las elecciones”, afirmó Lattimore. También pidió a los residentes planificar su participación con tiempo para evitar contratiempos.

Las papeletas por correo comenzaron a enviarse el 1 de octubre a los electores registrados activos. Pueden devolverse por correo, depositarse en alguno de los 429 buzones oficiales del condado o entregarse en un centro de votación abierto.

Las papeletas enviadas por correo deben llevar matasellos del 3 de noviembre como fecha límite. Sin embargo, las autoridades recomiendan enviarlas al menos siete días antes para facilitar su entrega. El servicio no requiere franqueo.

Qué deben saber quienes aún no se han registrado

Las personas que no se inscribieron antes del cierre del registro ordinario, el 19 de octubre, todavía pueden registrarse y votar mediante el procedimiento de registro condicional de votantes de California en los centros participantes.

Además, el condado dispone de una papeleta de muestra interactiva que permite revisar las opciones electorales con anticipación y generar un pase para agilizar el proceso presencial. También ofrece materiales en 18 idiomas adicionales al inglés y asistencia telefónica en 23 idiomas.

La jornada del 3 de noviembre incluirá contiendas para gobernador, cargos estatales y federales, puestos legislativos y propuestas electorales estatales y locales.

El escrutinio oficial comenzará el 4 de noviembre, mientras que la certificación de los resultados está prevista para el 27 de noviembre.

Los electores pueden consultar las ubicaciones de los centros y buzones oficiales en locator.lavote.gov, o revisar información adicional en lavote.gov. También pueden llamar al 800-815-2666.

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