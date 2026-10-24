Marco Rubio invita a los cubanos inconformes con el gobierno de la Isla a colaborar con la CIA

Marco Rubio, secretario de Estado, ofreció a los cubanos cansados de ver cómo se gobierna a la isla colaborar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en busca de un posible cambio.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el funcionario de raíces cubanas exhortó a los disidentes del gobierno encabezado por Miguel Diaz-Canel a aprovechar la oportunidad de sumar esfuerzos con el gobierno estadounidense para sacar a la isla del rezago en que se encuentra desde hace décadas, el cual es aprovechado por un sector de privilegiados que se dan vida de ricos.

“La decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA”, escribió.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba ? Este es el momento. La decepción de las promesas fallidas, la corrupción, y las vidas privilegiadas de unos pocos ? Aprovecha esta oportunidad de crear el cambio que deseas a través de una asociación discreta con la CIA.” https://t.co/4Iaxff87B9 pic.twitter.com/KYaksHGFLm — CIA (@CIA) October 24, 2026

Posteriormente, alineándose a la propuesta emitida por Rubio, la CIA compartió en su cuenta otro mensaje en español acompañado de un video donde se va desplazando un documento con los pasos a seguir en caso de estar interesado en sumarse al esfuerzo de la administración Trump para lograr una transformación en Cuba.

Hace unos días, durante un mitin efectuado Fort Myers, Florida, el magnate neoyorquino retomó el tema sobre una posible acción militar en Cuba después de dar por concluida la guerra en contra de Irán.

“Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Esos hermosos barcos pasarán por Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 50 metros de la costa. Levantarán las manos y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato”, expresó.

Desde finales del mes pasado, la cadena de televisión CBS divulgó que la Reserva del Ejército estadounidense estudiaba la posibilidad de proporcionarle al denominado Comando Sur: refuerzos, personal médico y otras unidades de apoyo para llevar a cabo, en los próximos cuatro meses, una acción militar dirigida a derrocar al actual gobierno cubano, pues sólo de esa manera se lograría cumplir el deseo de Washington de que un amplio sector de cubano-estadounidenses pueda aspirar a visitar y quizá hasta residir en la isla.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos”, señaló en ese momento Trump.

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