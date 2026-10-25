Arrestan a joven alemán por presuntamente inducir al suicidio a una niña de 14 años en Indiana

Un joven alemán de 18 años fue arrestado bajo sospecha de asesinato por su presunta participación en la muerte de una adolescente de 14 años en Fort Wayne, Indiana, a quien habría manipulado a través de Internet para que se autolesionara y se quitara la vida, informaron el FBI y las autoridades judiciales de Alemania.

El sospechoso fue detenido el jueves en Alemania, según confirmó la Fiscalía de Hamburgo. La investigación sostiene que el joven, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, habría ejercido presión psicológica sobre la menor mediante la plataforma de comunicación Discord entre septiembre y octubre.

La adolescente murió el 2 de octubre, de acuerdo con los fiscales alemanes, que investigan si el sospechoso la obligó mediante amenazas y manipulación a causarse lesiones y posteriormente a quitarse la vida.

Ni la identidad de la víctima ni la del detenido han sido divulgadas públicamente.

El sospechoso habría utilizado Discord para manipular a la adolescente

La Fiscalía de Hamburgo indicó que el joven habría establecido contacto con una adolescente estadounidense a la que describió como psicológicamente vulnerable.

Según los investigadores, el sospechoso presuntamente le exigió que se provocara lesiones graves y posteriormente que acabara con su vida.

Las autoridades también investigan si la muerte fue grabada, una circunstancia que todavía no ha sido confirmada.

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido habría intentado obtener imágenes del fallecimiento y amenazado al círculo social de la adolescente con divulgar información personal y fotografías comprometedoras de ella.

Los investigadores consideran que el sospechoso pretendía utilizar ese material para ganar reconocimiento o conseguir su ingreso en un grupo denominado Nefarious Maniac Kult (NMK).

Según los fiscales alemanes, esta agrupación estaría inspirada en organizaciones vinculadas con una red de comunidades extremistas en Internet conocida como COM, entre ellas 764.

Las acusaciones continúan bajo investigación y no se ha determinado judicialmente la responsabilidad del detenido.

El FBI colaboró con las autoridades alemanas

El FBI informó el viernes que trabajó conjuntamente con las autoridades locales de Indiana para investigar la muerte de la adolescente y compartió pruebas con los investigadores alemanes.

El Departamento de Policía de Fort Wayne confirmó que su Unidad de Homicidios identificó a un sospechoso que presuntamente contribuyó al fallecimiento de la menor.

“Después de una exhaustiva investigación criminal, la Unidad de Homicidios identificó a un sospechoso que contribuyó a la muerte de la menor”, señaló el departamento en un comunicado.

La policía explicó que los investigadores determinaron que se trataba de un hombre residente en Alemania y coordinaron las diligencias con el FBI y las autoridades de ese país.

La cooperación internacional permitió avanzar en el caso hasta la detención del sospechoso, aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre las pruebas específicas recopiladas.

Alertan sobre redes que captan y explotan a menores en Internet

El arresto se conoció después de que la policía de Fort Wayne advirtiera públicamente sobre los riesgos asociados con la red extremista 764 y sus grupos derivados.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de octubre, las autoridades explicaron que estas organizaciones presuntamente buscan contactar a adolescentes vulnerables mediante redes sociales y plataformas de videojuegos.

El detective Brian Martin, del Departamento de Policía de Fort Wayne, señaló que una de las principales preocupaciones de los investigadores es la presión ejercida sobre los menores para que se autolesionen.

“Lo más preocupante que estamos viendo es que estos grupos alientan a los jóvenes que tienen como objetivo a hacerse daño”, afirmó.

Martin también denunció que los integrantes de estas redes presuntamente presionan a los adolescentes para que envíen imágenes íntimas, participen en actos de violencia contra animales o documenten situaciones de abuso.

Según el detective, algunos de los presuntos responsables exigen que esas acciones sean grabadas o transmitidas en directo.

Las autoridades han advertido que este tipo de conductas pueden combinar manipulación psicológica, amenazas y explotación sexual para mantener el control sobre las víctimas.

Discord asegura que combate a estas organizaciones

La plataforma Discord ha señalado anteriormente que combatir la presencia de la red 764 y sus grupos afiliados se encuentra entre sus principales prioridades de seguridad.

La compañía afirmó que ha eliminado miles de servidores relacionados con estas organizaciones y que ha invertido en nuevos mecanismos para detectar su actividad.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses y alemanas continúan investigando las circunstancias de la muerte y la posible relación del sospechoso con comunidades extremistas que operan en Internet.

El caso también pone de relieve las dificultades que enfrentan los investigadores cuando los presuntos responsables y sus víctimas se encuentran en países distintos y utilizan plataformas digitales para comunicarse.

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