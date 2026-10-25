Brewers remontan en Juego 2 contra Rays y toman clara ventaja para llevarse la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers remontaron una desventaja de cuatro carreras para vencer 5-4 a los Tampa Bay Rays este sábado y ponerse 2-0 arriba en la Serie Mundial. Con el triunfo, extendieron a siete su racha de victorias consecutivas y sumaron su séptima remontada en nueve triunfos durante esta postemporada.

Sal Frelick empató el marcador con un cuadrangular en la sexta entrada, mientras que Cooper Pratt conectó el sencillo decisivo en el séptimo episodio, después de cometer un error defensivo que contribuyó a la ventaja inicial de Tampa Bay.

“Creen y no se rinden”, dijo el manager de Milwaukee, Pat Murphy. “Simplemente siguen adelante”.

Los equipos que toman ventaja de 2-0 suelen acercarse al título

Los Rays comenzaron con fuerza ante el abridor Logan Henderson y tomaron una ventaja de 4-0 en la primera entrada, gracias a sencillos productores de Chandler Simpson y el dominicano Junior Caminero, además de un jonrón de dos carreras de Liam Hicks. Milwaukee respondió con dos anotaciones en ese mismo episodio y redujo la diferencia en el cuarto, cuando un rodado de Hamilton permitió otra carrera tras un error del primera base mexicano Jonathan Aranda.

Frelick igualó el marcador en la sexta con su primer cuadrangular en 103 apariciones al plato. La carrera de la victoria llegó en el séptimo inning, cuando Brice Turang conectó un doble y anotó con el sencillo de Pratt al jardín derecho.

“Mi corazón estaba acelerado”, reconoció Pratt. El novato de 22 años tuvo la oportunidad de reivindicarse después de su error inicial.

Los Rays también sufrieron problemas defensivos durante el encuentro. Aranda cometió un error y perdió el control de un elevado de foul, mientras Simpson dejó caer una pelota en los jardines. Además, Jackson Chourio evitó una anotación al sacar en el plato al receptor Hicks.

Tampa Bay intentó reaccionar en la novena entrada, pero Aaron Ashby ponchó a Yandy Díaz y dejó a Jonny DeLuca en tercera base para terminar el partido. Abner Uribe se llevó la victoria y Ashby aseguró el cierre.

“Durante la temporada regular hemos tenido momentos como estos y hemos podido pasar la página”, dijo Aranda. “Así que tenemos que hacer lo mismo aquí”.

El tercer partido se disputará el lunes en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida. Freddy Peralta abrirá por Tampa Bay, mientras que Robert Gasser será el lanzador de Milwaukee. Peralta llega con marca de 2-0 y efectividad de 1.08 en esta postemporada; Gasser permitió una carrera en nueve entradas durante sus dos primeras aperturas de playoffs.

La ventaja de Milwaukee también tiene un antecedente favorable en la historia del campeonato: de los 57 equipos que habían ganado los dos primeros partidos de una Serie Mundial antes de esta edición, 46 terminaron conquistando el título. Tanto los Brewers como los Rays buscan el primer campeonato de sus respectivas franquicias.

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