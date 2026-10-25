Heidi Klum comparte un adelanto de su disfraz para su fiesta anual de Halloween

La reina de Halloween está lista para volver a sorprender al mundo entero. A falta de solo siete días para su icónica celebración anual, Heidi Klum encendió las expectativas de sus seguidores al compartir un enigmático adelanto de lo que será su disfraz para este 2026.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una fotografía en primer plano acompañada del misterioso mensaje: “¿Cuál es mi disfraz?” junto a emojis alusivos a la festividad y la etiqueta “#HeidiHalloween”.

Aunque la jueza de “America’s Got Talent” mantuvo el hermetismo sobre la temática completa, la imagen dejó ver inusuales materiales y piezas protésicas moldeadas en un arreglo intrincado que recuerda a formaciones de coral, con texturas y formas que evocan a la anatomía humana, incluyendo aparentes reproducciones de tejidos cerebrales e intestinales.

Este avance no tardó en revolucionar las redes sociales, donde los fanáticos ya han comenzado a especular sobre el concepto que se esconde detrás de la transformación. Entre las principales teorías destacan la posible recreación de Monstro Elisasue —la perturbadora criatura de la película de terror corporal “The Substance” (2024)—, o bien un homenaje a los aterradores Clickers de la serie postapocalíptica “The Last of Us”.

Lo que sí es un hecho es que el horror y la crudeza serán protagonistas absolutos este año. En una entrevista concedida a la revista People, Klum adelantó que su atuendo sería “muy, muy sangriento”. Con su característico entusiasmo por esta celebración, sentenció: “De eso se trata Halloween. Nos ponemos sangrientos y vamos con todo”.

Klum ha construido una reputación legendaria gracias a sus imponentes disfraces, superándose año tras año con referencias que van desde la cultura pop y el cine fantástico hasta el mundo natural. En la memoria colectiva ya han quedado grabadas transformaciones icónicas como la princesa Fiona de “Shrek” (2018), una colosal lombriz de tierra, o la impactante Medusa que lució en 2025, un diseño cubierto de serpientes robóticas que requirió cerca de 10 horas de minucioso trabajo artesanal con un equipo de 15 personas pintando cada detalle a mano.

A la espera de que llegue el próximo 31 de octubre para presenciar el resultado final sobre la alfombra roja, el misterio está servido. Una vez más, la creatividad de Heidi Klum promete desafiar los límites del asombro y el terror visual.

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