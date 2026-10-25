Vinculan a proceso a exfiscal mexicano por operativo en que murieron agentes de la CIA en Chihuahua, norte de México

César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua, norte de México, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria, relacionado con un operativo contra el narcotráfico en el que participaron agentes estadounidenses de la CIA sin la autorización exigida por las leyes mexicanas.

La decisión fue tomada por el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar el procedimiento penal contra el exfuncionario, colaborador de la gobernadora María Eugenia Campos.

La fiscalía informó que el juez valoró “más de 150 datos de prueba” que permitirían presumir la posible participación de Jáuregui en los hechos investigados. El juzgador también ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que el exfiscal permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanza el caso.

La vinculación a proceso no representa una condena ni significa que se haya demostrado su culpabilidad. La investigación y el procedimiento judicial deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria. pic.twitter.com/sbhM0vY6cG — FGR México (@FGRMexico) October 25, 2026

La defensa niega que exista una orden para autorizar a agentes extranjeros

El abogado defensor Héctor Villasana anunció que impugnará la resolución, al sostener que no existe una prueba directa que demuestre que Jáuregui ordenó o autorizó la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el operativo.

Según el litigante, el juez infirió una posible autorización a partir de reuniones que el entonces fiscal sostuvo con responsables de la Agencia Estatal de Investigación y de Operaciones Estratégicas, además de otros elementos relacionados con la coordinación de las autoridades.

“Es importante aclarar que la resolución no es una condena, es una determinación preliminar de someter a un proceso”, afirmó Villasana. El abogado también cuestionó la interpretación judicial de las declaraciones públicas de Jáuregui posteriores al accidente.

Mientras el juez consideró que podían apuntar a un posible ocultamiento de información, la defensa argumentó que el exfiscal comunicó los datos que recibía de los funcionarios presentes en el lugar.

El caso se remonta al 19 de abril, cuando dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera al regresar de un operativo en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. La intervención permitió localizar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

La FGR investiga si la presencia de los agentes extranjeros vulneró la soberanía nacional. Por estos hechos también enfrenta señalamientos el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien permanece prófugo. Además, la fiscalía abrió una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, a partir de información compartida por la gobernadora Campos.

Jáuregui renunció a la fiscalía estatal el 27 de abril. Su defensa sostiene que el exfuncionario está sereno y preparado para enfrentar el procedimiento, mientras anuncia que recurrirá a las instancias legales para cuestionar los argumentos del juez.

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