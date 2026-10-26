eBay anuncia el recorte del 9% de su plantilla en su segunda ronda de despidos de este año

En medio de una segunda ronda de despidos este año, la empresa de mercado electrónico, eBay, anunció el recorte del 9% de su plantilla en medio de múltiples cambios operativos.

De acuerdo con detalles del comunicado, esta ola de despidos abarca aproximadamente a unos 1,000 trabajadores, y de acuerdo con un memorando interno por parte del director ejecutivo, Jamie Iannone, el recorte tiene como objetivo mejorar y optimizar las operaciones de algunas áreas claves para el crecimiento de la compañía.

En un discurso anterior, Iannone comentó que en su primer recorte de este año, que abarcó al menos 800 puestos de trabajo, un 6% de su plantilla, se estaban implementando cambios organizacionales que alinean y consolidan ciertos equipos para mejorar la experiencia de extremo a extremo y satisfacer mejor las necesidades de sus clientes en todo el mundo.

Para esta segunda ola de despidos, el director ejecutivo de eBay afirmó que “la estrategia está funcionando”, asegurando además que la compañía con más de 30 años debe seguir decidiendo dónde dirigir sus recursos e inversiones para aprovechar mejor las oportunidades.

Los recortes no solo se producen en un momento de reorganización y optimización de la compañía, sino también de la expansión a otras áreas como artículos de lujo y la moda entre los más jóvenes, tras completar la adquisición de Depop y Etsy, este último por $1,400 millones de dólares.

eBay, fundada en 1995, con sede principal en San José, California, cuenta hasta los momentos con más de 11,000 trabajadores, 7,000 de ellos en Estados Unidos.

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