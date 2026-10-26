El “secreto” para mantener el pollo fresco y evitar la contaminación: no hay truco, hay método

El pollo es una de las carnes más consumidas del mundo: es económico, versátil y de preparación rápida. También es uno de los alimentos que con más frecuencia se asocia a las enfermedades transmitidas por alimentos. Las bacterias Salmonella y Campylobacter viven de forma natural en las aves y pueden llegar intactas a la cocina. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), solo la salmonela causa cerca de 1.35 millones de infecciones al año en EE.UU.

La buena noticia es que el “secreto” no es ninguno: se trata de hábitos simples que casi nadie aplica de forma completa.

La cadena del frío empieza antes de llegar a casa

El pollo debe ser lo último que se coloca en el carrito y lo primero que se guarda al llegar. Conviene comprarlo envasado, sin roturas ni líquido excesivo, y llevarlo en una bolsa aparte para que sus jugos no toquen frutas, verduras ni otros alimentos que se comen crudos. Si el trayecto a casa supera una hora en clima caluroso, una bolsa térmica marca la diferencia.

Nevera: frío constante y poco tiempo

Las bacterias se multiplican con rapidez entre los 4 °C y los 60 °C, el rango que los especialistas llaman “zona de peligro”. Por eso:

El refrigerador debe estar a 4 °C o menos. Un termómetro de electrodoméstico cuesta poco y evita adivinar.

Un termómetro de electrodoméstico cuesta poco y evita adivinar. El pollo crudo dura solo uno o dos días en la nevera. Si no se va a cocinar en ese plazo, hay que congelarlo.

Si no se va a cocinar en ese plazo, hay que congelarlo. Debe guardarse en el estante más bajo , dentro de un recipiente o bandeja con borde, para que ningún líquido gotee sobre otros alimentos.

, dentro de un recipiente o bandeja con borde, para que ningún líquido gotee sobre otros alimentos. En el congelador, a -18 °C, se conserva de forma segura de manera indefinida, aunque con el tiempo pierde calidad y sabor. Conviene porcionarlo y etiquetarlo con la fecha.

El error más común: lavar el pollo

Muchas personas enjuagan el pollo crudo bajo el grifo por costumbre o por considerarlo más higiénico. Los organismos de salud pública, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), lo desaconsejan: el agua no elimina las bacterias y, en cambio, salpica microgotas contaminadas sobre el fregadero, la encimera y los utensilios cercanos. La cocción es lo que destruye los patógenos, no el lavado.

Contaminación cruzada: el riesgo invisible

Buena parte de los casos de intoxicación no ocurre por comer pollo mal cocido, sino por transferir sus bacterias a alimentos que no se cocinarán, como una ensalada. Para evitarlo:

Usar tablas de cortar y cuchillos distintos para carnes crudas y para el resto.

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de tocar pollo crudo.

Lavar con agua caliente y jabón todo lo que haya estado en contacto con él.

No reutilizar el plato o la fuente donde estuvo crudo para servir el pollo ya cocinado.

Descongelar y marinar con seguridad

Dejar el pollo sobre la mesa durante horas es una invitación a las bacterias, porque el exterior se calienta mientras el centro sigue congelado. Los métodos seguros son tres: en la nevera (el más recomendable, aunque exige planificar con un día de antelación), en un recipiente con agua fría que se renueva cada 30 minutos, o en el microondas si se cocina de inmediato. Las marinadas también deben reposar en el refrigerador, nunca a temperatura ambiente, y el líquido sobrante que tocó la carne cruda no debe usarse como salsa a menos que se hierva antes.

Cocción: el color no es garantía

El pollo está seguro cuando alcanza una temperatura interna de 74 °C en la parte más gruesa, sin tocar el hueso. Guiarse por el color o por el jugo “claro” es poco fiable, ya que algunas piezas se ven rosadas estando bien cocidas y otras parecen listas sin estarlo. Un termómetro de cocina es la herramienta más económica y efectiva contra los errores de apreciación.

Después de comer: la regla de las dos horas

Las sobras deben guardarse en el refrigerador dentro de las dos horas posteriores a la cocción, o en una hora si la temperatura ambiente supera los 32 °C. Conviene dividirlas en recipientes poco profundos para que se enfríen rápido, consumirlas en tres o cuatro días y recalentarlas hasta que alcancen los 74 °C.

Cómo reconocer un pollo en mal estado

Los sentidos ayudan, pero no sustituyen las reglas anteriores. Un olor agrio o desagradable, una textura viscosa o pegajosa y un color grisáceo o verdoso son señales claras de descomposición. Aun así, el pollo contaminado con bacterias patógenas puede verse y oler normal, y por eso la fecha de vencimiento, la temperatura y la cocción completa pesan más que la apariencia. Ante la duda, lo más prudente es desecharlo.

Recomendación definitiva

Mantener fresco el pollo y evitar la contaminación no depende de ingredientes milagrosos ni de trucos caseros, sino de cuatro acciones: mantenerlo frío, separarlo de otros alimentos, cocinarlo a fondo y no dejarlo mucho tiempo fuera de la nevera. Son medidas sencillas que, aplicadas con constancia, reducen de forma notable el riesgo de que una comida familiar termine en una visita al médico.

También te puede interesar:

· De acuerdo a la cantidad y tipo de pescado que comas, tendrás salud a más largo plazo

· Estilo de vida moderno impacta significativamente en la salud celular y el envejecimiento

· Alimentos populares que se consumen a diario están relacionados con daños cerebrales silenciosos, revela estudio