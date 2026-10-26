Estos son los posibles nuevos habitantes de “La Casa de los Famosos 7”

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos” parece estar tomando forma; ya hay nombres sonando para la séptima edición. Varios exparticipantes de “Top Chef VIP 5” podrían ingresar al reality de Telemundo. Al parecer, la producción ya está en conversaciones con Nievelis y Kelly Ríos. Mientras que el público puja por Miguel Arce.

Luego, hay dos exparticipantes de “Exatlón Estados Unidos” que están en la mira de la cadena y ellos son Matías Ochoa y Lorenzo Figueroa. Pero nuestras fuentes nos indican que las conversaciones siguen abiertas, porque no han logrado llegar a un acuerdo serio aún.

Ahora bien, la producción de Telemundo también está apostando fuerte, buscando nombres que le permitan al show reconquistar a todos aquellos que se sintieron decepcionados por la edición reciente. Por esta razón ha habido acercamientos con Julián Gil, Jennifer Colón y personalidades como Sheynnis Palacios.

La séptima temporada también podría contar con la presencia de Paco Pizaña, quien fuera parte de “Top Chef VIP 4”. Samira Jalil, Aldo de Nigris, Ninel Conde y Paola Suárez.

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