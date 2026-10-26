Megan Fox estaría feliz por el romance entre MGK y Dakota Johnson

El mundo del espectáculo sigue de cerca los movimientos amorosos de Machine Gun Kelly y Dakota Johnson, quienes han acaparado titulares tras ser vistos compartiendo tiempo en Nueva York. Sin embargo, una de las reacciones más esperadas era la de Megan Fox, expareja del músico, cuya postura sorprendió gratamente a su entorno más cercano.

De acuerdo con información revelada por fuentes exclusivas a Page Six, la actriz de 40 años no solo se muestra indiferente ante los rumores de este nuevo noviazgo, sino que experimenta una profunda sensación de tranquilidad.

“Megan no está simplemente despreocupada por que MGK salga con Dakota; en realidad está aliviada de que él esté pasando página”, indicó el informante.

Lejos de buscar una reconciliación o un nuevo ciclo de idas y vueltas emocionales, Fox considera que su historia de amor quedó totalmente en el pasado y desea genuinamente que el artista encuentre la estabilidad con otra persona.

El trasfondo de esta calma también se relaciona con ciertas actitudes recientes del músico. Tras su ruptura —anunciada formalmente después de terminar su compromiso en 2024 y coincidiendo con el nacimiento de su hija Saga Blade en marzo de 2025—, el cantante intentó captar la atención de Fox mediante comentarios públicos en redes sociales, como un mensaje coqueto en Instagram que decía: “Me emociona tener tu número de teléfono”.

Para la actriz, aquello simbolizaba una persistencia incómoda que ahora podría aplacarse con la llegada de Dakota Johnson a la vida del intérprete.

Por su parte, los rumores sobre el acercamiento entre MGK y la protagonista de “Fifty Shades”surgieron en septiembre, tras ser captados compartiendo una cena en el exclusivo restaurante Estela de Nueva York, luego de pasar un tiempo en el departamento de Taylor Swift en Tribeca. Aunque la conexión se encuentra en una etapa incipiente, testigos aseguran que existe una clara química entre ambos.

A pesar de que su relación romántica concluyó, Fox y Machine Gun Kelly mantienen una comunicación fluida y un saludable vínculo de crianza compartida por su pequeña hija. Para la actriz, es fundamental que esta dinámica se mantenga estable y libre de complicaciones sentimentales.

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