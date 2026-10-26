Nicki Minaj viajó en el avión presidencial junto a Trump para un mitin en Michigan

La rapera de origen trinitense Nicki Minaj abordó el domingo el avión presidencial (Air Force One) junto a Donald Trump para viajar a Port Huron, Michigan, donde acompañó al mandatario en un acto de campaña.

El evento político tenía como objetivo respaldar la candidatura del republicano Mike Rogers al Senado de Estados Unidos, en una contienda clave contra el demócrata Abdul El-Sayed que definirá el equilibrio de poder en el Congreso en los próximos comicios.

Durante el trayecto en la aeronave, la intérprete elogió las directrices de la administración en un video divulgado por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. El funcionario acompañó las imágenes con la broma: “Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca”, comentario que Minaj respondió en redes sociales con tono jocoso.

Aunque la artista no tomó el micrófono sobre la tarima, Trump se refirió a ella durante su intervención en el evento y resaltó su presencia solicitándole que se pusiera de pie ante el público congregado.

Este episodio marca una evolución en la postura política de Minaj, líder de una amplia base de seguidores denominados “Barbz”. Años atrás, en 2018, la rapera criticó duramente las medidas de separación de familias migrantes impulsadas por el republicano, recordando que ella misma había llegado al país sin estatus legal a los cinco años. No obstante, con el tiempo pasó a definirse como la “fan número uno” de Trump.

Recientemente, la cantante se vio envuelta en un debate público tras mostrar una “tarjeta dorada” simbólica del mandatario. Aunque el obsequio se vinculó a un programa de residencia para inversores de alto capital, portavoces oficiales puntualizaron posteriormente que la tarjeta poseía carácter conmemorativo y que la artista ya contaba con la residencia permanente desde hace dos décadas, hallándose actualmente en proceso de completar su solicitud de ciudadanía estadounidense.

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