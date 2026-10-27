Anthony Edwards será baja para los Timberwolves por “varias semanas”

Los Minnesota Timberwolves perderán durante varias semanas a Anthony Edwards, su principal figura ofensiva, debido a un procedimiento artroscópico en la rodilla derecha. La intervención busca aliviar las molestias que arrastra el escolta y permitirá determinar con mayor precisión cuánto tiempo necesitará para regresar a las duelas, según informó AP.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque la franquicia todavía no había anunciado públicamente la operación. Aunque no existe una fecha definitiva para su regreso, una ausencia de dos meses lo mantendría fuera aproximadamente hasta Navidad y podría dejarlo sin participar en unos 25 partidos.

La lesión llega en el mejor momento ofensivo de Edwards en el comienzo de la temporada. El jugador promediaba 33,3 puntos por encuentro y había ayudado a Minnesota a conseguir tres victorias en sus primeros cuatro compromisos. Sus 133 puntos acumulados en ese periodo representan un récord de la franquicia, por encima de los 120 que él mismo había establecido dos temporadas atrás.

Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will undergo an arthroscopic procedure on his ailing right knee and miss up to two months, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HenrAY2APs — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2026

El escolta comenzó con 45 puntos en el triunfo ante Miami y después anotó 47 en la derrota frente a Cleveland del lunes por la noche. Pese a ese rendimiento, las molestias en la rodilla derecha ya aparecían en los reportes médicos recientes del equipo, que lo había considerado en duda para el partido del miércoles contra Golden State.

Las molestias en la rodilla ya habían condicionado su temporada anterior

Los problemas físicos de Edwards no son completamente nuevos. El jugador ha experimentado dolor intermitente en la rodilla durante algún tiempo, aunque no se habían detallado las características exactas de la lesión que motivó la decisión de operarlo.

Una acción durante el partido del domingo contra Toronto ofreció otra señal de que algo no marchaba bien. Después de realizar una clavada a dos manos en una transición ofensiva, Edwards regresó con aparente cautela al sector defensivo. En la siguiente posesión de Minnesota permaneció en la esquina derecha de la cancha y se apretó la rodilla durante unos segundos.

La temporada pasada también estuvo marcada por sus problemas físicos. Edwards disputó 61 partidos, la primera campaña de su carrera en la que se perdió una cantidad significativa de encuentros. Durante sus primeros cinco años en la NBA, había faltado a 19 de los 400 partidos posibles.

Una eventual baja de dos meses tendría consecuencias que irían más allá del rendimiento inmediato de los Timberwolves. Edwards podría quedarse por debajo del mínimo de 65 partidos que exige la NBA para optar a premios individuales de final de temporada, como la selección All-NBA y el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

El jugador ha sido elegido cuatro veces para el All-Star y dos para los equipos All-NBA. También formó parte de la selección de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde su llegada a la liga como primera selección del draft de 2020, Edwards ha promediado 24,6 puntos por partido. En ese periodo, solo Luka Doncic, de Los Angeles Lakers; Nikola Jokic, de Denver; Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, y Giannis Antetokounmpo, de Miami, han anotado más puntos que él.

La recuperación de Edwards también coincidirá con un periodo complicado para otros equipos de la Conferencia Oeste. Oklahoma City perdió esta semana a Jalen Williams, por problemas en la pierna y el tobillo, y a Cason Wallace, por una lesión en el hombro. Ambos jugadores serán operados y sus bajas podrían extenderse por el resto de la temporada.

Por ahora, el plazo de recuperación de Edwards dependerá de los resultados de la intervención en la rodilla derecha. Los Timberwolves esperan contar con una estimación más precisa de su regreso una vez que se complete el procedimiento.

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