Charlotte Hornets anuncian retiro del dorsal del jugador más bajo en la historia de la NBA

Tyrone “Muggsy” Bogues tendrá un lugar permanente en la historia de los Charlotte Hornets. La franquicia anunció que retirará el dorsal número 1 del exbase el 11 de febrero de 2027, en reconocimiento a una trayectoria de diez temporadas con el equipo y a su legado como líder histórico de la organización en asistencias y robos.

La ceremonia se celebrará durante el descanso del partido contra los Milwaukee Bucks en el Spectrum Center de Charlotte. Con este homenaje, Bogues se convertirá en el tercer jugador de los Hornets cuya camiseta será elevada al techo del recinto, junto con Bobby Phills, quien llevó el número 13, y Dell Curry, que utilizó el dorsal 30.

Bogues, de 1,60 metros de estatura, es reconocido como el jugador más bajo que ha participado en la NBA. A pesar de una diferencia física considerable frente a la mayoría de sus rivales, logró desarrollar una carrera de 14 temporadas en la liga y dejó una huella especialmente importante en Charlotte, donde jugó durante la primera década de existencia de la franquicia.

one to the rafters.



congrats, muggsy ? pic.twitter.com/wRnTjqb7rz — Charlotte Hornets (@hornets) October 27, 2026

En sus 889 partidos en la NBA, el base promedió 7,7 puntos, 7,6 asistencias y 2,6 rebotes por encuentro. Más de la mitad de esas apariciones fueron como titular, una muestra de la continuidad que consiguió mantener en una competición en la que la estatura suele representar una ventaja importante para los jugadores.

De la expansión de los Hornets a una carrera de 14 temporadas

La llegada de Bogues a Charlotte se produjo en 1988, después de que los Washington Bullets lo seleccionaran en el puesto número 12 del draft de 1987. Un año después de aquella elección, el jugador terminó en los Hornets mediante el draft de expansión organizado por la NBA para incorporar a la franquicia de Carolina del Norte y a los Miami Heat.

El base formó parte de los Hornets durante sus primeros diez años en la liga. En ese periodo, el equipo logró clasificarse a los playoffs en tres temporadas y Bogues se consolidó como una de las figuras más representativas de la organización. Sus registros de asistencias y robos permanecen como las mejores marcas de la franquicia en esas categorías.

? HISTÓRICO



O JOGADOR MAIS BAIXO A PISAR NA NBA VAI TER SUA CAMISA APOSENTADA!



MUGGSY BOGUES VAI TER O N° 1 APOSENTADO PELO CHARLOTTE HORNETS!



Mesmo com 1,60 metros, Bogues é o LÍDER ALL TIME do Hornets em:



– minutos

– roubos de bola

– assistências pic.twitter.com/lUe4ysOcCb — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) October 27, 2026

Después de su etapa en Charlotte, el jugador tuvo pasos breves por los Golden State Warriors y los Toronto Raptors. Finalmente, se retiró del baloncesto en 2001, tras una carrera que lo mantuvo durante más de una década entre los profesionales de la NBA.

El reconocimiento de los Hornets también se suma a la presencia de Bogues en la cultura popular. El exjugador apareció en Space Jam, película protagonizada por Michael Jordan, y participó en las producciones cinematográficas Eddie y Juwanna Mann.

A los 61 años, Bogues recibirá uno de los homenajes más importantes que puede conceder una franquicia a un exjugador. El retiro de su dorsal lo colocará junto a Phills y Curry en el grupo de figuras de Charlotte cuyas camisetas ya no volverán a utilizarse, como reconocimiento a su contribución a la historia de los Hornets.

Sigue leyendo:

· Para Pedro Martínez la NBA es superior a la Euroliga

· Lakers se desprenden de Dalton Knecht, pick de primera ronda en el Draft de 2024

· Jalen Williams sufrió una dura y escalofriante lesión con OKC