Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy de 2026 por la revista People

La revista People sorprendió a la industria del entretenimiento al coronar a Noah Wyle como el hombre más sexy del mundo en este 2026. A sus 55 años, el actor estadounidense, que conquistó a audiencias en los años 90 con su papel del doctor John Carter en la icónica serie “ER”, atraviesa un momento de renovada notoriedad gracias a su protagónico en el drama hospitalario “The Pitt”.

Wyle reconoció que la noticia lo tomó por completo desprevenido. “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, relató con humor durante la entrevista concedida a la publicación norteamericana. Fue su esposa, Sara Wells, quien lo convenció de aceptar la distinción, argumentando que el título también celebraba su dedicación diaria como padre y esposo.

La reacción familiar no tardó en generar risas en el hogar. Mientras su hijo Owen le advirtió con picardía que la designación podría generarle complicaciones en su rutina, su hija mayor, Auden, mostró un rechazo rotundo en tono de broma. A pesar de los títulos y las portadas, el intérprete admitió que todavía le resulta complejo desenvolverse ante la opinión pública sin la protección de un personaje: “Me gusta interpretar guiones. Sigue siendo la interacción más difícil para mí: hablar sin guion, siendo yo mismo”.

El galardón llega en paralelo a una etapa de plenitud artística. Wyle encabeza actualmente “The Pitt”, el aclamado drama médico de HBO Max cuya tercera temporada llegará a las pantallas en enero de 2027.

Para el actor, este proyecto representa una segunda oportunidad frente a la fama masiva que experimentó en su juventud. “’The Pitt’ me da la oportunidad de hacerlo de manera diferente a como lo hice la primera vez: con un poco más de presencia y un poco más de serenidad”, reflexionó, estableciendo un paralelismo con el furor desatado por “ER”, ciclo que abandonó en el pasado para priorizar la crianza de sus hijos.

Lejos de los sets de filmación, Wyle cultiva un perfil marcadamente hogareño. Disfruta preparando el desayuno para su familia, escribiendo un diario personal, paseando a sus perros y entrenando. Incluso se autoproclamó experto en las labores domésticas: “El fregadero es mi territorio”, bromeó al definirse como un apasionado de lavar los platos, una actividad que considera terapéutica.

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