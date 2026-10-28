Dicen que Lupillo Rivera se casó en México; la boda fue en secreto…

En el programa “En Casa con Telemundo” han hablado sobre los rumores que circulan alrededor de Lupillo Rivera. Dicen que el cantante podría haberse casado en secreto en México. Tras las declaraciones, muchos recordamos que durante los últimos episodios de “Top Chef VIP 5”, el cantante llegó a presentar a quien creíamos que para ese momento era su novia, como su esposa.

En el programa, Guty Carrera estaba como invitado y ahí el ganador de “Top Chef VIP 5” dijo que su compañero en la competencia ya le había entregado el anillo de compromiso a Erika Batres, su actual pareja y aparentemente esposa, según los rumores.

Será verdad o será mentira; la verdad es que solo el tiempo lo dirá. De momento, el rumor cobra sentido tomando en cuenta lo que estamos viendo que Lupillo está produciendo junto a su actual pareja. Al principio, cuando todos estos videos salieron, muchos creíamos que el juego de palabras respondía a eso, un juego “Casa2”. Sin embargo, es posible que el cantante mexicano haya estado diciéndole la verdad a todos sin que muchos lo tomaran en serio.

“El Toro del Corrido” de momento ha dejado de compartir este material porque ha estado subiendo videos sobre sus nuevos trabajos musicales y presentaciones. El último tramo del año suele ser así de complicado para Lupillo, debido a las presentaciones que realiza por Estados Unidos y algunas ciudades de México.

Recordemos además que Lupillo recién terminó su proceso dentro de “Top Chef VIP”, un reality que le sirvió muchísimo en términos generales. La audiencia del proyecto superó en rating a las temporadas previas y esto convirtió al intérprete en uno de los artistas mejor cotizados dentro del reality y fuera del mismo.

De momento, son muchos los que creen que Lupillo Rivera podría llegar. ser parte de la segunda temporada de “Juego de Villanos” en las que incluso podría compartir créditos con Miguel Arce.

Sigue leyendo más de Lupillo Rivera aquí:

Taína Pimentel rompe el silencio tras la separación con Lupillo Rivera

“Top Chef VIP 5”: Lupillo Rivera también le pagó clases de cocina a Ninel Conde

Lupillo Rivera y José Joel regresan a la competencia de “Top Chef VIP 5”