Johan Vásquez comanda la victoria histórica del Genoa sobre la Juventus en la Serie A

El defensor mexicano Johan Vásquez sigue brillando con luz propia en las filas del Genoa, donde se ha afianzado por completo como uno de los mejores futbolistas del plantel. ¡El “Pipe” se vistió de héroe y dio una auténtica cátedra de cómo defender la camiseta en el exigente calcio italiano!

En esta ocasión, el sonorense demostró su enorme jerarquía internacional al comandar desde la trinchera baja una importante y resonante victoria por 2-0 sobre la poderosa Juventus de Turín, desatando la locura en las tribunas locales en una de las mejores actuaciones que se recuerden del exzaguero de los Cimarrones de Sonora y de los Pumas de la UNAM.

??? Exhibición defensiva de Johan Vásquez en la victoria del Genoa ante la Juventus.



? 6 recuperaciones

? 14 despejes

? 2 disparos bloqueados

? 2 intercepciones

? 0 veces regateado

? 4/4 en duelos aéreos ganados

? 3/3 en duelos de suelo ganados pic.twitter.com/tb1IgHkHZm — Fútbol Italiano ?? (@FTItaliano__) October 28, 2026

El defensa azteca volvió a portar con orgullo el brazalete de capitán del conjunto dirigido por el estratega Daniele De Rossi, guiando a sus compañeros con un orden táctico impecable para mantener la portería en cero ante la escuadra bianconera. Este heroico resultado no es cualquier cosa, ya que representa apenas la tercera victoria del cuadro rossoblu frente a la Vecchia Signora en los últimos 10 años, rompiendo todos los pronósticos del fin de semana futbolístico.

¡ORGULLO MEXICANO! ???



©? Johan Vásquez jugó los 90' en el triunfo del Genoa 2-0 ante Juventus. El central mexicano se mandó un partidazo: tuvo 14 despejes, 21 contribuciones defensivas y ganó sus 4 duelos aéreos ????



Es apenas la segunda victoria de Johan ante la 'Vecchia? pic.twitter.com/U60EXrkesP — AS México (@ASMexico) October 28, 2026

El zaguero de la selección mexicana se consagró como uno de los grandes protagonistas del encuentro gracias a su soberbio desempeño en las labores defensivas, mostrando una tremenda capacidad para recuperar el esférico y una precisión envidiable en la distribución.

Sus estadísticas sobre el terreno de juego reflejaron su activa participación en todas las facetas, logrando contener los embates del cuadro turinés y facilitando siempre una salida limpia del Genoa desde el fondo del terreno.

Vásquez registró la friolera de 14 despejes durante los noventa minutos, cifra que lo colocó como el segundo mejor jugador de su escuadra en ese apartado, ubicándose únicamente por detrás de su compañero de zaga Leo Østigård, quien contabilizó 16.

Por si fuera poco, el canterano de los Pumas encabezó al conjunto genovés al ganar tres barridas, firmar dos intercepciones, realizar dos bloqueos de disparo claves y consumar seis valiosas recuperaciones de balón.

PARTIDAZO de Johan Vásquez en la victoria del Genoa 2-0 vs Juventus ?? pic.twitter.com/7eaIcfgtQu — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) October 28, 2026

En el renglón de la distribución, el defensor mexicano conectó con éxito 42 de los 49 pases que intentó en el partido, lo que representó una efectividad sobresaliente del 86 por ciento. Con este gran registro, Johan superó los números de Alex Amorim, quien completó 37 envíos, y del propio Østigård, que terminó la jornada con 34 pases acertados hacia sus compañeros.

La histórica victoria del Genoa comenzó a tomar forma durante el transcurso de la primera mitad, cuando Kingsley Ehizibue mandó el balón al fondo de las redes para marcar el primer gol del encuentro tras recibir una asistencia precisa de Tommaso Baldanzi. Posteriormente, el propio Baldanzi se encargó de vestirse de gloria al marcar el segundo tanto de la noche, con el que el equipo de De Rossi aseguró los tres puntos en esta novena jornada de la Serie A.

El resultado puso fin a una larga sequía, pues el club genovés no derrotaba a la Juventus en su patio desde mayo de 2022.

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