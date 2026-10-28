“Las estrellas se alinean”, el eslogan oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de LA28

LA28 ya tiene eslogan y lo presentaron oficialmente a los medios. “Las estrellas se alinean”, esta será la frase que llenará de entusiasmo a los atletas olímpicos y paralímpicos en busca de medallas. Este eslogan hace alusión a la unión del deporte y una ciudad mágica como Los Ángeles.

El triunfo del deporte en la ciudad de los sueños es el escenario perfecto en donde “las estrellas se alinean”. Este eslogan también es una invitación al máximo esfuerzo de los atletas, voluntarios y seguidores de este gran evento deportivo. Todos remando para el mismo lado para entregar un gran espectáculo.

@TeamUSA athletes have trained a lifetime to reach the height of their sport. And now, for the first time in three decades, the Summer Olympic and Paralympic Games are returning to their home country. ?



In 2028, Stars Align. ? Introducing the official LA28 slogan. ?



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Elegir un eslogan no es una decisión a la ligera. Esta frase acompaña a los atletas durante los Juegos Olímpicos y todo el proceso previo. Cada edición ha tenido el suyo.

En Río 2016 la frase que inspiró fue “Un nuevo mundo”; Tokio 2020 le dijo al mundo que se podía competir “Unidos por la emoción”; en París 2024 se vieron unos “Juegos abiertos de par en par”.

En este sentido, “Las estrellas se alinean” invita a que todos los participantes de LA28 trabajen en conjunto para hacer unos Juegos Olímpicos inolvidables. Este llamado a la acción no solo se centra en los atletas, también involucra a los entrenadores, organizadores, socios, voluntarios y pequeñas empresas que deseen sumarse.

“Los Ángeles es el lugar donde los sueños alzan el vuelo, y los Juegos Olímpicos nos muestran lo que es posible cuando el mundo se une. ‘Stars Align’ (La alineación de las estrellas) es un llamado a la acción, ya seas un atleta en la cima de su rendimiento, un voluntario que da la bienvenida al mundo a estos Juegos, o un aficionado que anima con pasión desde las gradas. Estamos deseando que las estrellas se alineen en 2028 para poder compartir este momento con todos”, dijo Casey Wasserman, presidente de LA28.

Los Juegos Olímpicos iniciarán bajo el sol de sur de California el 14 de julio de 2028. Por su parte, los Juegos Paralímpicos iniciarán el 15 de agosto de 2028. Estos dos eventos serán un gran reto para la ciudad en el que se espera que puedan entregar recuerdos inolvidables.

LA is the city of storytelling, built and buoyed by spinning the tales that captivate the world. And now, the biggest story in sports is back, with a historic third Olympics and very first Paralympics. ?



In 2028, Stars Align. ? Introducing the official LA28 slogan. ?



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Video promocional de “Las estrellas se alinean”

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