Juegos Olímpicos LA28 avanzan con tres leyes firmadas por Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este domingo tres proyectos de ley que refuerzan el apoyo estatal a los preparativos de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2028.

Las iniciativas aprobadas por Newsom brindan un apoyo crucial a la ciudad y al condado de Los Ángeles para que avancen en sus preparativos para recibir a decenas de miles de atletas de todo el mundo y a los miles de aficionados que asistirán para presenciar las competencias.

After hosting a phenomenal World Cup, California is going all-out to welcome athletes and visitors from around the globe for the @LA28 Olympic & Paralympic Games.



I just signed bills to build on our public safety partnerships, support student-athletes, and help host this? pic.twitter.com/1fweYHhbuS — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 20, 2026

Una inversión de $7 millones de dólares que se anunció este domingo se suma a los $96.5 millones de dólares invertidos a principios de este verano para modernizar Exposition Park, recinto que se convertirá en el primero en recibir tes Juegos Olímpicos de Verano diferentes.

Sigue leyendo: Gavin Newsom promulga ley para prohibir el acceso de fuerzas militares de otros estados a California

“El estado de California está viviendo una racha histórica de eventos deportivos, y estos proyectos de ley le permiten al estado seguir ofreciendo grandes cosas a los aficionados y a los atletas de todo el mundo”, declaró Gavin Newsom, en un comunicado.

El Proyecto de Ley AB 2411, presentado por la asambleísta Tina McKinnor, exigirá a la Oficina de Servicios de Emergencia de California que llegue a acuerdos con las agencias policiales estatales y de otros estados con respecto al despliegue temporal para apoyar la seguridad pública durante los juegos.

También establece un programa temporal de certificación y capacitación a través del Departamento de Normas y Capacitación para Oficiales de Paz para el personal policial de otros estados que prestará asistencia a Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Sigue leyendo: Líderes piden al gobernador Newsom firmar ley contra el robo organizado de cables de cobre

El Proyecto de Ley AB 2436, presentado por el asambleísta Mike Fong, extiende la exención actual que permite a los estudiantes atletas que entrenan para el Equipo de Estados Unidos recibir la clasificación de matrícula de residente.

“California siempre se ha distinguido por ser un destino de excelencia en educación, entrenamiento y logros deportivos“, aseguró Fong.

“De cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, es más importante que nunca que asumamos un compromiso duradero con los atletas del equipo de Estados Unidos que entrenan aquí“, añadió el asambleísta.

Sigue leyendo: Gavin Newsom no buscará la presidencia de EE.UU. si Harris se postula para 2028

El Proyecto de Ley AB 191 implementará enmiendas estatutarias temporales para garantizar la celebración puntual de los Juegos y satisfacer las necesidades operativas únicas.

El Instituto de Economía Aplicada de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles prevé que LA28 genere entre $20,500 millones y $40,600 millones de dólares.

Se tiene previsto que la justa deportiva pueda crear entre 126,000 y 224,000 puestos de trabajo, además de generar $5,100 millones de dólares en ingresos fiscales.

Sigue leyendo: California restringe las redes sociales para menores de 16 años: qué dice la nueva ley

El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, dijo que los Juegos representan una oportunidad única en una generación para mostrar la innovación y el espíritu de California en el escenario mundial.

“Estas acciones reflejan nuestra ambición compartida de crear unos Juegos que enorgullezcan a los californianos y beneficien a las comunidades que recibirán al mundo en 2028″, destacó Hoover.

Sigue leyendo:

· Gavin Newsom tacha a Donald Trump de mentiroso por contar una anécdota relacionada con el 11-S

· Gavin Newsom realizará una gira por tres estados republicanos solicitando apoyar a los demócratas

· California alcanza un millón de cuentas de becas CalKIDS