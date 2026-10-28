¿Qué se sabe del supuesto romance entre Sofía Vergara y el vocalista de Imagine Dragons?

Las alarmas del espectáculo se encendieron este fin de semana tras revelarse imágenes que vinculan a Sofía Vergara y a Dan Reynolds, el vocalista de la banda Imagine Dragons. La pareja de celebridades fue captada durante una cena en el exclusivo restaurante Cipriani, ubicado en Beverly Hills, California, un punto de encuentro habitual para las grandes estrellas de Hollywood.

De acuerdo con los reportes difundidos por distintos medios especializados, el encuentro no fue estrictamente a solas; la velada contó también con la presencia de Anastasia Soare —fundadora de la reconocida firma de cosméticos Anastasia Beverly Hills— y de un cuarto acompañante cuya identidad no ha sido revelada. Sin embargo, lo que desató la ola de especulaciones sobre un posible noviazgo fueron los registros visuales en los que, según los reportes, la actriz de 54 años y el músico de 39 habrían aparecido tomados de la mano en un momento de la noche, decidiendo además abandonar el establecimiento por una salida trasera pasada la medianoche.

Hasta el momento, ni la protagonista de “Griselda” ni el intérprete de éxitos como “Radioactive” han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre un vínculo sentimental en desarrollo.

Este supuesto acercamiento ocurre en un momento de transición sentimental para ambas figuras públicas. Por un lado, Dan Reynolds se encuentra recientemente separado de la actriz Minka Kelly, con quien mantuvo una relación sentimental consolidada durante aproximadamente cuatro años. Dicha ruptura se habría concretado entre finales de septiembre y principios de octubre, un hecho confirmado por la prensa estadounidense tras semanas de especulaciones y que la propia Kelly reflejó sutilmente en sus redes sociales mediante reflexiones sobre los cambios de rumbo en la vida.

Por otro lado, Sofía Vergara también ha acaparado titulares de forma paralela debido a las memorias publicadas por su exesposo, Joe Manganiello, tituladas “Bloodlines”, en las que aborda detalles de su matrimonio de siete años. Las declaraciones del actor generaron eco mediático y diversas reacciones en el entorno de la actriz.

Mientras los fanáticos y la prensa rosa aguardan por una confirmación oficial o nuevos indicios públicos, este inesperado encuentro en Beverly Hills se consolida rápidamente como uno de los temas más comentados de la temporada.

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