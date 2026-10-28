Raúl Jiménez recibe una cámara de oxígeno hiperbárico para acelerar su rehabilitación

¡La fe sigue intacta y el “Lobo de Tepeji” está haciendo hasta lo imposible por regresar más fuerte que nunca a las canchas! El delantero mexicano Raúl Jiménez recibió una moderna cámara de oxígeno hiperbárica que utilizará como una pieza clave dentro de su complejo proceso de rehabilitación de la rodilla izquierda.

Esta decisión busca acelerar su retorno a las canchas, luego de la dolorosa lesión que sufrió el pasado 16 de septiembre de 2026. Con esta nueva herramienta, el atacante azteca quema sus naves tecnológicas para volver a romper las redes en el balompié de Inglaterra.

Raúl Jiménez continúa con su recuperación???



En @miseleccionmx urge su regreso? pic.twitter.com/50rAi8Sg86 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) October 28, 2026

La empresa CryoCube, una reconocida firma con sede en el sur de Gales dentro del Reino Unido, dio a conocer con bombo y platillo a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales que el romperredes nacional ya cuenta con este sofisticado equipo médico en su hogar.

El aparato está especialmente diseñado para facilitar el acceso directo a la terapia de oxígeno hiperbárico, un método innovador al que se someten los atletas de élite mundial para acortar los tiempos de recuperación cuando los ligamentos les juegan una mala pasada.

Como bien recordamos, Jiménez se lesionó de gravedad durante el rudo encuentro de futbol entre el Wolverhampton y el Everton, correspondiente a las rondas de la EFL Cup. Desde aquel amargo momento que congeló los corazones de los aficionados mexicanos, el futbolista trabaja a marchas forzadas en su recuperación diaria con el firme y único objetivo de regresar a las canchas británicas, manteniéndose sumamente atento y disciplinado ante cada fase de su evolución física.

En términos netamente médicos, la famosa terapia hiperbárica consiste en respirar oxígeno puro en un ambiente completamente presurizado, lo que incrementa de forma notable la cantidad de oxígeno disuelto en el torrente sanguíneo del deportista.

#DeportesVT | La empresa CryoCube le regala a Raúl Jiménez una cámara hiperbárica para su recuperación https://t.co/FyIpFKeG1M — xevt – xhvt (@xevtfm) October 28, 2026

Este proceso científico podría favorecer directamente la oxigenación rápida de los tejidos dañados en la articulación, incluidos los ligamentos, tendones y cartílagos que se vieron afectados por el impacto en el terreno de juego.

Sin embargo, los especialistas en medicina del deporte de las islas británicas recuerdan que los beneficios reales para acelerar la curación de lesiones musculoesqueléticas específicas aún suelen ser limitados, por lo que todo el éxito dependerá de las condiciones particulares de la rodilla del ariete azteca y de la estricta combinación con el tratamiento médico principal indicado por el cuerpo de doctores del club inglés.

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