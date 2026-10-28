Sin indicios de concluir pronto, la guerra de EE.UU. en Irán asciende a $47,000 millones de dólares

Luego de siete meses de haber declarado la guerra a la República Islámica, el gobierno estadounidense lleva gastados $47,000 millones de dólares sin que su oponente esté dispuesto a renunciar a su programa nuclear ni mucho menos a garantizar el libre transito de embarcaciones cargas de petróleo en el estrecho de Ormuz.

Mientras el presidente Donald Trump se toma tiempo para analizar la próxima estrategia que pondrá en marcha con el objetivo de someter a los integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, cada segundo que pasa representa dinero quemado por las tropas estadounidenses en un conflicto bélico sin precedentes.

Desde Washington se promueve la imagen de una población iraní muerta de miedo ante los bombardeos orquestados por Estados Unidos, pero la contrastante realidad es que la mayor parte de su población continúa realizando sus actividades cotidianas hasta donde les permite hacerlo el bloqueo económico impuesto por el republicano de 80 años.

La Republica Islámica ha dado muestra de haberse preparado durante años para librar una guerra donde la desesperación cuesta muchas vidas y enormes carretadas de dólares.

U.S. Marines launch F-35C stealth fighter jets from a base in the Middle East during routine flight operations. pic.twitter.com/sqxriOWVbb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 23, 2026

De acuerdo con una estimación del Comando Central (Centcom), la cual se realizó entre septiembre y octubre, después de un mes de operaciones militares cerca del territorio iraní, el costo del conflicto bélico desembolsado se elevó $3,000 millones de dólares.

Es decir que pasó de $44,000 millones de dólares a $47,000 millones de dólares.

En el documento obtenido y difundido por el diario The Hill, se indica que el mayor costo de la guerra se ha destinado a la reposición de municiones, con $29,000 millones de dólares destinado para ello.

Después se mencionan cerca de $12,000 millones de dólares para cubrir costes adicionales de operaciones militares y otros $6,100 millones de dólares a la reposición de equipos señalados como perdidos.

Cerrando la lista de dinero destinado a las operaciones realizadas en Irán se menciona el costo por haber desplazado aeronaves, el apoyo a las comunicaciones y el transporte en el teatro de operaciones, cuyo monto asciende a $7,600 millones de dólares.

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