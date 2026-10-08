“No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato”, afirma Trump

El presidente Donald Trump aseguró que no dará ninguna orden al ejército estadounidense para atacar a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano de 80 años indicó que la administración a su cargo está avanzando en las conversaciones para llegar a un acuerdo con la República Islámica encaminado a decretar el final de la guerra, a la reapertura permanente del estrecho de Ormuz y sobre todo al compromiso de renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio.

“Quiero dejar claro a todo el mundo que, si bien Irán se encuentra en muy malas condiciones, tanto económicas como militares, y mientras el bloqueo se mantenga en pleno vigor y efecto, con el petróleo fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz (¡22 millones de barriles solo anoche, sin que un solo barril proviniera de Irán ni se dirigiera a él!), no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre. ¡IRÁN NO TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”, escribió.

El nuevo posicionamiento asumido por el magnate neoyorquino vuelve a contrastar con las constantes declaraciones emitidas con anterioridad asegurando que se preparaba para destruir por completo a Irán por no mostrar ningún interés real por asumir el compromiso de no seguir adelante con su objetivo real de elaborar un arma nuclear.

El Departamento de Defensa llevaba gastados $43,600 millones de dólares en su enfrentamiento con Irán. (Armada estadounidense vía AP)

Luego de siete meses de bombardeos intermitentes en varios puntos de la Republica Islámica, el gobierno estadounidense no ha logrado demostrarle al resto del mundo el poder que pregona al promocionarse como la nación militarmente más poderosa en la faz de la tierra.

De hecho, su rival en turno, no sólo lo ha dejado con su arsenal de misiles balísticos mermado, sino que además le ha causado daños considerables a su flota de aviones de ataque.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) elaborado para los miembros del Congreso, señala que las Fuerzas Armadas estadounidenses han perdido al menos 81 aeronaves militares y decenas de drones, algo inexplicable si se toma en cuenta que el afectado es el país, en teoría, más poderoso del planeta.

Diversos analistas coinciden en señalar que el dialogo entre los gobiernos de Washington y Teherán lleva semanas empantanado.

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