Taylor Swift y Travis Kelce habrían pedido quemar la decoración de su boda

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, uno de los acontecimientos mediáticos más comentados del año, continúa generando titulares insólitos. De acuerdo con un reciente informe del diario británico Daily Mail, la pareja habría ordenado la destrucción total de la decoración utilizada en su matrimonio —valorada en unos 30 millones de dólares— con el fin de impedir que las exclusivas piezas terminaran en el mercado de la reventa o en manos de coleccionistas furtivos.

La celebración, que se llevó a cabo el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante más de mil invitados, destacó desde el primer momento por su despliegue de producción cinematográfica. Sin embargo, lo que llamó verdaderamente la atención de la industria del entretenimiento fue el destino final del mobiliario y las estructuras ornamentales. Una fuente cercana reveló al medio que el equipo de organización recibió instrucciones estrictas de deshacerse por completo del material.

“No querían que la gente los robara y después los subastara o vendiera, así que simplemente lo quemaron todo”, declaró el informante anónimo.

Los elementos destruidos incluían muebles fabricados a medida con un monograma de dos letras “T” entrelazadas, además de sofisticadas estructuras de jardín elaboradas exclusivamente para la ocasión.

Para llevar a cabo la incineración, todo el costoso mobiliario fue trasladado desde Nueva York hasta Pensilvania —lugar donde se confeccionó originalmente— a bordo de un convoy compuesto por 11 camiones de carga completamente llenos. Aunque la propia intérprete de 36 años no dictó directamente la orden de la quema, se involucró de manera exhaustiva en el diseño conceptual y la planificación de la ceremonia junto a su esposo.

Este episodio se suma a otras estrictas decisiones logísticas que rodearon el evento. Previamente, trascendió que la pareja descartó opciones extravagantes, como un carrusel de dos pisos tasado en siete millones de dólares —sustituido finalmente por una carpa con juegos de feria— y un estanque artificial proyectado bajo el altar, el cual fue desestimado por motivos de seguridad y complejidad técnica.

A pesar del hermetismo y las rigurosas medidas implementadas para resguardar la privacidad del enlace, la destrucción de un patrimonio decorativo de esta magnitud ha provocado un intenso debate en redes sociales y medios especializados, dividiendo opiniones entre quienes aplauden la férrea protección de su intimidad y quienes consideran la medida un desperdicio sin precedentes.

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