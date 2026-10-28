Trump pide apartar votos de 405 personas en Washington por dudas sobre su ciudadanía

Los fiscales federales de Estados Unidos pidieron a Washington apartar las papeletas de 405 personas registradas para votar, a quienes consideran presuntos no ciudadanos, y verificar su ciudadanía en un plazo de 48 horas, a pocos días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La solicitud, dirigida al secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, busca que las papeletas que puedan emitir estas personas permanezcan separadas hasta confirmar su elegibilidad. Sin embargo, las acusaciones no significan que los votantes señalados hayan cometido un delito.

Neil Floyd, fiscal federal interino en Seattle, y Pete Serrano, principal fiscal federal del este de Washington, afirmaron que algunas personas de la lista tendrían residencia permanente legal, pero no ciudadanía estadounidense, requisito para votar en elecciones federales.

Los fiscales estimaron que los presuntos no ciudadanos habrían emitido más de 1,500 votos ilegales en distintas elecciones. Floyd describió el hallazgo como “la punta del iceberg”, aunque la cifra corresponde a la estimación de las autoridades y no a una determinación judicial.

Washington cuestiona la precisión de los registros

Hobbs confirmó que recibió la carta, pero advirtió sobre posibles errores en la identificación de votantes. Según su oficina, la lista incluye registros de personas cuya última participación electoral habría ocurrido hace décadas, incluso en 1994.

El funcionario sostuvo que el sistema utilizado por el gobierno federal podría clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, con consecuencias para su derecho al voto.

También cuestionó el momento de la petición, una semana antes de las elecciones, al considerar que podría sembrar sospechas infundadas sobre los resultados.

Los fiscales dieron a Washington hasta el miércoles para revisar los 405 registros y evitar que las papeletas sean contabilizadas antes de confirmar la ciudadanía. Advirtieron que podrían solicitar ayuda de emergencia si el estado no implementaba el procedimiento.

La disputa electoral también alcanza a California

La controversia se suma a los esfuerzos del Departamento de Justicia para obtener registros electorales completos de los estados. La administración Trump ha presentado demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia; 27 fueron desestimadas, según el texto fuente.

En Washington, un juez federal desestimó el mes pasado la demanda para obtener información electoral sin censurar.

En California, el gobierno federal pidió impedir temporalmente el conteo de papeletas por correo de 20,000 personas que considera probablemente no ciudadanas, hasta verificar su estatus. El caso enfrenta también cuestionamientos judiciales.

La ley federal prohíbe que personas no ciudadanas voten en elecciones federales, pero los casos de este tipo son poco frecuentes.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia solo había enviado una carta a Washington y no había presentado una demanda para obligar al estado a separar las papeletas señaladas.

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