Hollywood despide a Patrick Stewart: reacciones y homenajes al capitán Picard y al profesor X
Patrick Stewart luchó contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su representante
Patrick Stewart, conocido principalmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en “X-Men”, falleció a los 86 años tras “una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, según compartió su representante de toda la vida, Kelly Bush Novak. La noticia provocó una ola de homenajes de antiguos compañeros de reparto, personalidades y ejecutivos de Hollywood, que coinciden en recordarlo como un actor extraordinario, un caballero y una persona generosa.
A continuación, algunas reacciones a la muerte de Patrick Stewart:
Kevin Feige: “Jamás olvidaré la primera vez que lo vi”
El director de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró a The Hollywood Reporter que nunca olvidará la primera vez que vio a Sir Patrick Stewart en el set de la primera película de X-Men.
Tras años de conocerlo como el “inimitable capitán Picard”, quedó “maravillado” y comprobó que era “todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y una seriedad serenas”. Fuera de cámara, añadió, era “aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo”.
Feige subrayó que fue “un verdadero privilegio conocerlo y trabajar con él” y que su legado perdura “no solo en décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchísimas personas a las que guió”.
William Shatner y Hugh Jackman: amigos y colegas
William Shatner, quien interpretó al capitán James T. Kirk junto a Stewart en “Star Trek: Generations” de 1994, escribió en X: “Qué semana tan desgarradora. Sir Patrick Stewart era un amigo, un colega y un actor magnífico”.
Recordó que, “desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise”, aportaba “inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hacía”.
Hugh Jackman, Wolverine en varias películas de X-Men, compartió en Instagram: “Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y el cine. Y, en mi opinión, un amigo y una persona extraordinaria. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, siempre”.
Marvel Studios: “Un talento singular y un verdadero caballero”
Marvel Studios también lamentó su fallecimiento y destacó que Stewart dio vida al profesor Charles Xavier “con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad”, definiendo al personaje “para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday”. La compañía lo calificó como “un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero”, y envió sus condolencias a su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y “los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”.
Seth MacFarlane: “Podía elevar cualquier diálogo”
Seth MacFarlane, que trabajó con Stewart en numerosos proyectos como “Family Guy”, “Ted”, “Blunt Talk” y “American Dad!”, publicó en Instagram que Patrick era “uno de esos íconos que, de alguna manera, dábamos por sentado que siempre estaría con nosotros”. Recordó que creció siendo fan suyo y que luego tuvo “el privilegio de convertirme en colega y amigo”. Destacó que era “ese actor excepcional que podía tomar cualquier diálogo y elevarlo, haciendo que un buen escritor sonara genial y un gran escritor sonara magistral”, y añadió que era “una persona sumamente humilde”.
Minnie Driver, Jonathan Frakes, Wil Wheaton y Lea Thompson
Minnie Driver, que protagonizó junto a Stewart “The Wilde Wedding” (2017), escribió: “¿Es este año una especie de portal a un lugar mucho, mucho mejor que todas las personas maravillosas conocen y por eso se han marchado con serenidad? Querido Patrick. Siempre tuviste los mejores consejos, la historia más divertida y la paciencia para escuchar. Estoy desolada. Todo mi cariño para tu familia y para ti; siempre estarás en mi corazón”.
Jonathan Frakes, el comandante William Riker en “Star Trek: La Nueva Generación”, publicó en su historia de Instagram: “Descansa en paz, amigo mío”. Wil Wheaton, Wesley Crusher en la misma serie, compartió una foto con Stewart y escribió: “Que Dios te acompañe, capitán”.
Lea Thompson, que dirigió a Stewart en dos episodios de Star Trek: Picard, destacó que “este asombroso actor tuvo la amabilidad de confiar en mí como director”. Lo recordó “siempre trabajador, inteligente y tan bueno que podías proyectar toda la escena en él”, y afirmó que Stewart era “sin duda un caballero”. “Para el caballero, con cariño. #rip, eras único”, añadió.
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