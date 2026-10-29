Hollywood despide a Patrick Stewart: reacciones y homenajes al capitán Picard y al profesor X

Patrick Stewart, conocido principalmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en “X-Men”, falleció a los 86 años tras “una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, según compartió su representante de toda la vida, Kelly Bush Novak. La noticia provocó una ola de homenajes de antiguos compañeros de reparto, personalidades y ejecutivos de Hollywood, que coinciden en recordarlo como un actor extraordinario, un caballero y una persona generosa.

A continuación, algunas reacciones a la muerte de Patrick Stewart:

Kevin Feige: “Jamás olvidaré la primera vez que lo vi”

El director de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró a The Hollywood Reporter que nunca olvidará la primera vez que vio a Sir Patrick Stewart en el set de la primera película de X-Men.

Tras años de conocerlo como el “inimitable capitán Picard”, quedó “maravillado” y comprobó que era “todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza y una seriedad serenas”. Fuera de cámara, añadió, era “aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo”.

Feige subrayó que fue “un verdadero privilegio conocerlo y trabajar con él” y que su legado perdura “no solo en décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchísimas personas a las que guió”.

William Shatner y Hugh Jackman: amigos y colegas

William Shatner, quien interpretó al capitán James T. Kirk junto a Stewart en “Star Trek: Generations” de 1994, escribió en X: “Qué semana tan desgarradora. Sir Patrick Stewart era un amigo, un colega y un actor magnífico”.

Recordó que, “desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise”, aportaba “inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hacía”.

Hugh Jackman, Wolverine en varias películas de X-Men, compartió en Instagram: “Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y el cine. Y, en mi opinión, un amigo y una persona extraordinaria. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, siempre”.

Marvel Studios: “Un talento singular y un verdadero caballero”

Marvel Studios también lamentó su fallecimiento y destacó que Stewart dio vida al profesor Charles Xavier “con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad”, definiendo al personaje “para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday”. La compañía lo calificó como “un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero”, y envió sus condolencias a su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y “los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers:? pic.twitter.com/PG5tmB6dlh — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

Seth MacFarlane: “Podía elevar cualquier diálogo”

Seth MacFarlane, que trabajó con Stewart en numerosos proyectos como “Family Guy”, “Ted”, “Blunt Talk” y “American Dad!”, publicó en Instagram que Patrick era “uno de esos íconos que, de alguna manera, dábamos por sentado que siempre estaría con nosotros”. Recordó que creció siendo fan suyo y que luego tuvo “el privilegio de convertirme en colega y amigo”. Destacó que era “ese actor excepcional que podía tomar cualquier diálogo y elevarlo, haciendo que un buen escritor sonara genial y un gran escritor sonara magistral”, y añadió que era “una persona sumamente humilde”.

Minnie Driver, Jonathan Frakes, Wil Wheaton y Lea Thompson

Minnie Driver, que protagonizó junto a Stewart “The Wilde Wedding” (2017), escribió: “¿Es este año una especie de portal a un lugar mucho, mucho mejor que todas las personas maravillosas conocen y por eso se han marchado con serenidad? Querido Patrick. Siempre tuviste los mejores consejos, la historia más divertida y la paciencia para escuchar. Estoy desolada. Todo mi cariño para tu familia y para ti; siempre estarás en mi corazón”.

Jonathan Frakes, el comandante William Riker en “Star Trek: La Nueva Generación”, publicó en su historia de Instagram: “Descansa en paz, amigo mío”. Wil Wheaton, Wesley Crusher en la misma serie, compartió una foto con Stewart y escribió: “Que Dios te acompañe, capitán”.

Lea Thompson, que dirigió a Stewart en dos episodios de Star Trek: Picard, destacó que “este asombroso actor tuvo la amabilidad de confiar en mí como director”. Lo recordó “siempre trabajador, inteligente y tan bueno que podías proyectar toda la escena en él”, y afirmó que Stewart era “sin duda un caballero”. “Para el caballero, con cariño. #rip, eras único”, añadió.

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