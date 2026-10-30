Chris Sununu, exgobernador republicano, vaticina un triunfo del demócrata James Talarico en Texas

El republicano Chris Sununu, quien durante ocho años fungió como gobernador de New Hampshire, está convencido que su partido perderá la disputa por un escaño en el Senado en Texas.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation, el empresario de 51 años anticipa que su correligionario de partido Ken Paxton será derrotado por el demócrata James Talarico.

“Creo que Texas está en problemas para los republicanos”, señaló de manera firme.

La clave para concretar lo que también proyectan algunas encuestas anticipadas parece radicar en la rígida personalidad mostrada por el fiscal general de Texas como candidato republicano frente al carisma del aspirante a pastor a quien se enfrenta en las urnas.

Y es que, en sus mítines de campaña, Talarico ha prometido concentrarse en problemas cotidianos para ofrecer soluciones pragmáticas en lugar de engancharse en disputas ideológicas divisorias.

That’s a lot of Talafreakos in one room. pic.twitter.com/GGO4DEvRl3 — James Talarico (@jamestalarico) October 29, 2026

Sin embargo, no se debe perder de vista que ningún demócrata ha logrado ganar una elección al Senado en Texas desde 1988, cuando Lloyd Bentsen se impuso en la boleta al conservador Eldon Beau Boulter.

A partir de entonces, el Partido Republicano ha mantenido el control de ambos escaños senatoriales del estado de manera ininterrumpida.

El pronóstico de Chris Sununu para su partido en otros estados donde habrá actividad electoral el próximo martes es más optimista, pues anticipa victorias conservadoras en Maine y Michigan.

Con respecto a la disputa en Alaska considera que los líos revelados en los últimos días sobre presuntas irregularidades relacionados con la candidata Mary Peltola podrían ayudar a los republicanos a conservar el escaño.

Y en cuanto a Carolina del Sur, Kansas e Iowa, considera que, al ser estados conservadores, la victoria será republicana.

Cuestionado sobre la tendencia de los resultados de las encuestas anticipadas apuntando hacia una arrasadora contienda en favor de los demócratas que les permita recobrar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, Sununu enfatizó que un amplio sector de quienes históricamente han apoyado a su partido no suele tomar parte en sondeos.

“Hay conservadores o republicanos que simplemente no responden a las encuestas. No salen a votar. Por eso, siempre estamos muy poco representados en las encuestas”, expuso.

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