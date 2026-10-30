Logran detener a más de 4,000 inmigrantes en un operativo del ICE en Texas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que, 4,170 extranjeros carentes de estatus legal y presuntamente vinculados con delitos, fueron detenidos durante un operativo de 10 días de duración llevado a cabo en Texas.

Markwayne Mullin, máximo responsable del DHS, elogió los resultados de la denominada “Lone Star Mission”, desarrollada por las cinco oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, entre el 19 y 29 del mes en curso.

“La Operación Lone Star ha sido un éxito rotundo, con los valientes agentes de ICE arrestando a más de 4,100 inmigrantes.

Gracias a las fuerzas del orden de Texas y a nuestros socios federales, durante esta operación arrestamos a asesinos, agresores sexuales, conductores ebrios y traficantes de personas.

Esta operación demuestra la importancia de nuestras alianzas estatales y locales para proteger a las comunidades estadounidenses”, señala parte de la misiva.

@SecMullinDHS on the importance partnerships played in the MASSIVE @ICEgov Lone Star Mission that led to the arrest of over 4,100+ illegal aliens in just 10 days.



"Here in Texas they're protecting their state…thank you for the cooperation that we had from our partners from? pic.twitter.com/NJJrKQavzW — Homeland Security (@DHSgov) October 29, 2026

Llama la atención que ni el funcionario ni la agencia especificaron la cantidad de detenidos que presuntamente arrastraban condenas o cargos pendientes.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes y algunos activistas coinciden en señalar que, a muchas personas se les detuvo por infracciones migratorias.

En el sitio web del DHS sólo se publicaron cinco fotografías de los extranjeros detenidos y, entre los presuntamente más peligrosos destaca Víctor Manuel Macías-Castro, ciudadano mexicano y miembro del Cártel de La Línea.

Como parte de su historial delictivo se incluyen condenas por conspiración para entrar, transportar o albergar extranjeros. Su detención tuvo lugar el 22 de octubre, en el El Paso.

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