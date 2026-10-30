Mbappé estuvo a muy pocos puntos de superar a Kane en el Balón de Oro, revela L’Équipe

La diferencia entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la votación del Balón de Oro masculino fue de apenas 28 puntos, según el recuento publicado este viernes por el diario francés L’Équipe. El delantero del Bayern Múnich obtuvo 1,055 unidades, mientras que el atacante francés alcanzó 1,027, en una elección que dejó a ambos separados por un margen estrecho en la disputa por el máximo reconocimiento individual del fútbol.

El español Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos, a 146 de Mbappé y 174 del ganador. La distribución de los votos confirmó que los tres primeros concentraron las puntuaciones más altas de la categoría masculina, aunque Kane terminó imponiéndose en la clasificación.

El futbolista inglés hizo historia al convertirse en el primer jugador de su país en conquistar el Balón de Oro en 25 años. El premio celebró su edición número 70 con una ceremonia realizada el 26 de octubre en Londres.

Harry Kane edged out Kylian Mbappé for the 2026 Men's Ballon d'Or by just 28 points, making it one of the closest votes in the award's history.



Kane garnered 40 first-place votes for a total of 1,055 points, compared to 23 first-place votes for runner-up Mbappé and a total of? pic.twitter.com/St5r1rzvBi — ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2026

Messi, Rodri y Yamal completaron los primeros puestos

La clasificación masculina también tuvo entre sus protagonistas a figuras de distintas generaciones y clubes europeos. Rodri Hernández, centrocampista español, ocupó la cuarta posición con 726 puntos, mientras que el argentino Lionel Messi terminó quinto después de sumar 612 unidades.

El grupo de los diez futbolistas más votados incluyó a otros nombres destacados del panorama internacional. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia se ubicó en la sexta posición, seguido por el francés Ousmane Dembélé y el noruego Erling Haaland. Michael Olise, también francés, quedó noveno, mientras que el español Fabián Ruiz completó el top 10.

La cercanía entre Kane y Mbappé fue uno de los datos más relevantes del recuento divulgado después de la gala. Aunque el inglés se llevó el reconocimiento, la diferencia de menos de 30 puntos reflejó una votación muy ajustada entre los dos primeros clasificados.

En la categoría femenina, Alexia Putellas volvió a ocupar el primer lugar y consiguió su tercer Balón de Oro. La futbolista española reunió 618 puntos, una cifra que le permitió superar por casi un centenar de unidades a Ewa Pajor, del Barcelona, quien terminó segunda en la elección.

La presencia española también se extendió a los puestos siguientes. Patri Guijarro finalizó quinta con 221 puntos, de acuerdo con los resultados publicados por L’Équipe.

La ceremonia del 26 de octubre en Londres reunió las premiaciones de ambas categorías en una edición especial por los 70 años del Balón de Oro. El desglose de las puntuaciones permitió conocer la distancia exacta entre Kane y Mbappé, así como los resultados de los principales candidatos masculinos y femeninos.

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