Antonio Mohamed habla de su salida del Toluca

Antonio Mohamed ha vivido un proceso muy exitoso al mando de los Diablos Rojos del Toluca. El estratega argentino ha dominado los últimos torneos en al Liga MX. Sin embargo, su estadía en el club podría estar llegando a su final.

El estratega argentino a sido vinculado a clubes sudamericanos. Constantemente se habla de la posible salida de Antonio Mohamed del Toluca. El “Turco” habló sobre ello.

“En algún momento me voy a ir. Siempre surgen versiones de que salgo en la segunda fecha, en diciembre o en junio”, inició Mohamed en unas declaraciones difundidas por TUDN.

EL TURCO INSISTE CON SU SALIDA DE TOLUCA ?



A pesar de haber ganado todo con Toluca, Antonio Mohamed tiene claro que su salida se dará tarde o temprano ?



El entrenador argentino asegura que no le gusta 'eternizarse' en los equipos ?#CentralFOX pic.twitter.com/cQ02NHdJsb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 30, 2026

Antonio Mohamed está consciente de que los ciclos tienen su final. A pesar de que no estableció una fecha clara sobre su salida del Toluca, Mohamed ya comienza a allanar el camino para el fin de su proceso. Por ahora, el “turco” se centra en el Apertura 2026.

“Los ciclos terminan, también los de los entrenadores, pero hoy estoy enfocado en el partido del sábado y muy contento con lo que he vivido y sigo viviendo aquí”, agregó.

Antonio Mohamed en el Toluca

El “Turco” Mohamed inició su proceso con los Diablos Rojos del Toluca en diciembre de 2024. Desde entonces el argentino ha dirigido 99 partidos en el banquillo del conjunto mexicano. Hasta ahora Mohamed mantiene un balance de 57 victorias, 22 empates y 20 derrotas.

Hasta ahora Antonio Mohamed ha conquistado seis títulos oficiales en el banquillo del Toluca. El estratega argentino conquistó el Clausura 2025, la Campeón de Campeones de 2025, la Campeones Cup de 2025, el Apertura de 2025, la Liga de Campeones de la Concacaf de 2026 y la Leagues Cup de 2026.

?? “NO ME GUSTA ETERNIZARME NI QUEDARME TANTO TIEMPO EN LOS CLUBES”



? Antonio Mohamed, director técnico de Toluca, habló sobre su futura salida de los Diablos Rojos, tras casi dos años al frente del equipo.



“En un momento me voy a ir. Siempre están diciendo la segunda y? pic.twitter.com/GLsDf8CYU9 — dataref México (@dataref_mx) October 30, 2026

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