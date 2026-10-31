El-Sayed queda bajo presión de Stevens por Israel a días de la elección al Senado en Michigan

La disputa por Israel volvió a sacudir la contienda demócrata por el Senado en Michigan después de que el candidato Abdul El-Sayed respondió a las críticas de su antigua rival en las primarias, Haley Stevens, quien le exigió una disculpa por sus declaraciones sobre el país y un polémico anuncio relacionado con el costo de los alimentos en Estados Unidos.

El enfrentamiento ocurre a pocos días de una elección decisiva, cuando los demócratas necesitan mantener unido a su electorado para derrotar al republicano Mike Rogers.

“Mientras la congresista Stevens parece empeñada en reabrir unas primarias que terminaron hace tres meses, centrémonos todos en la tarea que tenemos entre manos: derrotar a Mike Rogers, exigirle responsabilidades a Trump y sacar el dinero de la política”, respondió El-Sayed en un comunicado difundido en X.

El anuncio cuestionado parecía relacionar a Israel con los elevados precios de los alimentos. Stevens sostuvo que el mensaje no surgió de la nada, sino que reflejaba declaraciones que, según ella, El-Sayed había hecho durante la campaña.

La congresista afirmó que algunos votantes de Michigan están “dolidos” y “confundidos” por el contenido del anuncio. También consideró que el candidato no lo había condenado con suficiente firmeza y dijo que esperaba una disculpa.

El respaldo a Israel fue uno de los temas más controvertidos durante las primarias demócratas, en las que Stevens recibió apoyo de importantes grupos proisraelíes. Aunque respaldó a El-Sayed después de perder la nominación, las diferencias siguen generando tensión.

La polémica también podría beneficiar a Rogers, quien busca atraer a demócratas inconformes, especialmente entre los votantes judíos.

En un intento por mostrar unidad, Stevens anunció que acompañaría a El-Sayed y al representante Jim Clyburn durante un servicio religioso en una iglesia de Detroit este domingo. Sin embargo, todavía no estaba confirmado si el encuentro se realizaría.

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