Jürgen Damm revela que Gignac le daba dinero por asistirlo en la cancha

André-Pierre Gignac es una de las leyendas recientes de los Tigres de la UANL. El delantero francés marcó muchos goles con la camiseta del conjunto universitario. Algunas asistencias fueron de Jürgen Damm. El futbolista mexicano reveló que el delantero francés le daba dinero a cambio de asistencias.

Jürgen Damm contó una peculiar anécdota en Los Reyes del Podcast. El exjugador de los Tigres de la UANL recordó que tenía una compensación económica por cada asistencia que le hacía a Gignac.

“Yo aparte de esos tenía uno de Gignac, que me decía: ‘Cada vez que me des una asistencia, yo te voy a dar 15,000 pesos, muy aparte”, recordó el futbolista mexicano.

Esa cantidad de dinero equivale a unos $850 dólares aproximadamente. Los portales estadísticos mantienen que Jürgen Damm le otorgó 4 asistencias a Gignac durante su etapa con los Tigres de la UANL. En este sentido, Damm pudo llevarse a su bolsillo unos $3,430 dólares.

“Yo decía: ‘Yo sé que el gordito va a estar entre el punto penal y el primer poste’. Mi cualidad es como la de Antuna, llegar a línea de fondo y centrar (…) Como yo sabía que Gignac iba a estar ahí, pues los mandaba”, recordó.

Jürgen Damm en los Tigres

El club en el que más partidos jugó Jürgen Damm en su carrera fueron los Tigres de la UANL. El delantero mexicano disputó 171 partidos con la camiseta del conjunto universitario. Damm anotó 13 goles y concedió 24 asistencias en poco más de 8,900 minutos dentro del campo.

Con la camiseta de los Tigres de la UANL, Jürgen Damm conquistó 7 títulos. El delantero azteca levantó 4 títulos de la Liga MX y 3 Campeón de Campeones del fútbol mexicano.

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