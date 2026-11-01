Arsenal se limpia las heridas de copa con un triunfazo contra Liverpool en Anfield

El Arsenal volvió a demostrar que tiene argumentos para competir por la Premier League al conseguir una victoria por 0-1 frente al Liverpool en Anfield. Un gol de Kai Havertz, tras una asistencia de Declan Rice, permitió al conjunto dirigido por Mikel Arteta llevarse tres puntos de un estadio donde no ganaba desde hacía 14 años y recuperar el liderato de la competición.

El resultado llegó después de la derrota de los ‘gunners’ ante Fleetwood en la Copa de la Liga y un día después del tropiezo del Manchester City. Con ese escenario, el equipo londinense aprovechó la oportunidad para tomar distancia de sus perseguidores: ahora aventaja por tres puntos al conjunto de Pep Guardiola y por nueve al Liverpool.

La victoria no estuvo acompañada de un dominio absoluto. El Arsenal tuvo que resistir durante buena parte del encuentro ante la presión de los locales, pero consiguió proteger su ventaja y mantener el orden defensivo hasta el pitazo final.

Havertz aprovechó la conexión con Rice

El momento decisivo llegó en el minuto 16. Declan Rice apareció por el costado derecho, se combinó con Noni Madueke y envió un centro raso que encontró a Kai Havertz en una posición favorable para definir. El alemán no desaprovechó la oportunidad y marcó el único tanto de la tarde.

? Madueke ? Rice ? KAI HAVERTZ: ¡LO GANA EL ARSENAL!



? Liverpool se complicó en la salida y tras una buena jugada en equipo, los Gunners toman la ventaja 1-0 en Anfield, con gol del alemán.



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El gol obligó al Liverpool a asumir mayores riesgos. El equipo local adelantó sus líneas, aumentó la velocidad de sus ataques y consiguió instalarse durante varios tramos en campo contrario. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales para transformar esa presión en ocasiones concretas.

El Arsenal, por su parte, encontró comodidad en el repliegue. David Raya estuvo atento para anticiparse a una acción de Alexander Isak, mientras que el conjunto visitante también se benefició de algunas imprecisiones de sus adversarios.

Florian Wirtz estuvo cerca de conseguir el empate con un tiro libre que terminó estrellándose en el larguero. Alexis Mac Allister también desperdició una oportunidad importante: recibió un balón en el centro del área y, sin oposición, conectó un cabezazo que se marchó por encima del arco.

La falta de contundencia condicionó al Liverpool, que acumuló aproximaciones sin conseguir superar la resistencia defensiva del equipo de Arteta.

El Liverpool presionó, pero no encontró el empate

La segunda mitad mantuvo una dinámica similar. Los locales buscaron el área rival y volvieron a intentarlo mediante Isak, cuyo remate terminó fuera. No obstante, el ritmo ofensivo perdió intensidad y las oportunidades claras comenzaron a escasear.

El Arsenal también tuvo posibilidades para ampliar la diferencia. Una intervención de Alisson Becker evitó el segundo gol cuando Tzolis consiguió rematar con peligro. Esa ocasión pudo sentenciar el encuentro, pero el conjunto londinense no necesitó otra anotación para asegurar el triunfo.

Uno de los datos más llamativos fue la falta de remates a portería del Liverpool durante el partido. Pese a la presión ejercida y a los momentos en los que consiguió encerrar a su rival, el equipo local no logró exigir una intervención decisiva de Raya.

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El enfrentamiento también reunió a dos entrenadores españoles, Mikel Arteta y Andoni Iraola, en un duelo entre equipos que llegaban con aspiraciones de pelear por los principales objetivos de la temporada.

Para el Arsenal, ganar en Anfield significó mucho más que recuperarse de su eliminación copera. El equipo volvió a colocarse en la cima de la Premier League, amplió la distancia respecto al Liverpool y aprovechó el resultado del Manchester City para reforzar su posición en la lucha por el campeonato.

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