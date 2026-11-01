Boca Juniors se queda con el superclásico argentino frente a River Plate

Boca Juniors aseguró su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores y recuperó el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino después de imponerse 1-0 a River Plate en La Bombonera. El equipo xeneize se quedó con una nueva edición del superclásico gracias a un gol de Lautaro Di Lollo y aprovechó las dos expulsiones que sufrió su rival durante el encuentro.

El resultado dejó a Boca con 60 puntos en la clasificación anual, uno más que Rosario Central, que había conseguido una victoria por 2-1 frente a Sarmiento en Junín el viernes. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará a la última jornada con la posibilidad de quedarse con el primer puesto si consigue derrotar a Defensa y Justicia.

La victoria también tuvo consecuencias para River, que perdió terreno en la Zona B y ahora deberá esperar hasta la fecha final para asegurar su clasificación a la segunda fase del Torneo Clausura. El equipo millonario terminó el clásico con nueve futbolistas y manifestó su descontento con las decisiones arbitrales.

Di Lollo marcó la diferencia en La Bombonera

El partido tuvo una primera incidencia importante a los nueve minutos, cuando Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja y dejó a River con un jugador menos durante gran parte del encuentro.

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Boca consiguió aprovechar la ventaja numérica y encontró la oportunidad de ponerse arriba en el marcador a los 27 minutos. Lautaro Di Lollo fue el encargado de convertir el único tanto del compromiso, suficiente para que el equipo local celebrara ante su público.

¡GOL DE BOCA! ? Lautaro Di Lollo adelanta al 'Xeneize' en el #BocaRiver de #ArgentinaEnFOX. ?? pic.twitter.com/XVTu94ygyW — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 1, 2026

River intentó mantenerse en partido pese a la inferioridad, pero volvió a sufrir una expulsión en el tramo final. Gonzalo Montiel recibió la roja en el minuto 79 y dejó al conjunto visitante con apenas nueve jugadores para afrontar los últimos minutos.

¡ROJA DIRECTA A MONTIEL! ? El árbitro no dudó y expulsó al jugador de River Plate. #BocaRiver #ArgentinaEnFOX pic.twitter.com/ohWhzZ7Vs8 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 1, 2026

La actuación del árbitro principal, Nicolás Ramírez, generó malestar en la plantilla millonaria. Los futbolistas de River terminaron el encuentro molestos con las decisiones del cuerpo arbitral, especialmente por las dos expulsiones que condicionaron el desarrollo del superclásico.

Boca tiene varios objetivos por delante

El triunfo frente a su máximo rival llega en un momento de definiciones para el equipo xeneize. Además de recuperar el liderato de la tabla anual, Boca ya aseguró su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año y ocupa el segundo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, por detrás de Instituto de Córdoba.

El conjunto cordobés conserva el primer lugar después de empatar 3-3 como visitante frente a Estudiantes de La Plata el sábado.

La agenda de Boca también incluye dos compromisos importantes en otras competiciones. El 14 de noviembre disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, mientras que el día 21 jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla.

Antes de esos encuentros, deberá cerrar su participación en la fase regular del Clausura ante Defensa y Justicia, un partido que puede permitirle conservar la primera posición de la tabla anual.

River, en cambio, llega a la última fecha con un panorama más limitado. El equipo permanece con 23 puntos en la Zona B y tendrá que visitar a Aldosivi en Mar del Plata para buscar su clasificación a la segunda fase del campeonato. Tras la derrota en La Bombonera, el Torneo Clausura representa el único título al que todavía puede aspirar durante este año.

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