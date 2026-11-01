Mariah Carey presenta nuevo video de “All I Want for Christmas Is You” para inaugurar la temporada navideña

Fiel a su ya instaurada tradición anual, Mariah Carey volvió a “descongelarse” para inaugurar oficialmente la temporada navideña de 2026 con el estreno de un videoclip inédito para su clásico de 1994, “All I Want for Christmas Is You”.

El material audiovisual de este año introduce una puesta en escena tan creativa como deslumbrante: la reconocida intérprete aparece caracterizada como la estrella ornamental que corona la cúspide de un majestuoso árbol navideño. No obstante, la gran sorpresa para sus fanáticos radica en la apertura del clip.

Antes de la llegada del tema navideño, el video arranca con los acordes de “Hermit”, un tema de rock alternativo que Carey grabó en los años noventa bajo el alias de Chick para el álbum “Someone’s Ugly Daughter”, cuya autoría mantuvo oculta hasta la publicación de sus memorias en 2020.

Tras este guiño a sus orígenes secretos, la pantalla da paso a un paisaje invernal en el que la artista pronuncia su clásico y esperado ritual de cada fin de año: “It’s time” (Ya es hora), dando paso inmediato al estallido melódico que domina las listas.

Este nuevo lanzamiento encuentra a la canción en un hito histórico de la música popular. El año pasado, el sencillo fijó un récord al acumular 22 semanas no consecutivas en la cima del Billboard Hot 100. Aunque el registro fue superado recientemente por el tema country “Choosin’ Texas” de Ella Langley, la temporada decembrina que ahora arranca abre una ventana propicia para que la indiscutida reina de la Navidad vuelva a batallar por el primer puesto en las listas de popularidad.

En el plano personal, este festejo coincide con el cierre de un largo frente judicial. La Corte Suprema del estado de Nueva York desestimó recientemente la demanda por difamación por más de 20 millones de dólares que su hermano, Morgan Carey, interpuso en su contra por su autobiografía “The Meaning of Mariah Carey”.

La jueza determinó la ausencia de malicia real, protegiendo así la obra biográfica, aunque la defensa anunció posibles apelaciones.

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