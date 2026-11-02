Niurka Marcos recuerda a su madre en Día de Muertos y reflexiona sobre la maternidad

Durante la celebración de Día de Muertos en La Granja VIP, Niurka Marcos protagonizó un momento emotivo al poner una fotografía de su madre en la ofrenda del reality y hablar frente a sus compañeros sobre la relación que mantuvieron. La vedette cubana aprovechó la actividad para recordar a sus seres queridos y compartir una faceta íntima de su historia familiar.

Según su testimonio, el vínculo con su madre no estuvo marcado por las muestras de cariño. Niurka reconoció que durante su infancia experimentó carencias afectivas y describió a su madre como una mujer poco demostrativa, aunque consideró que esas experiencias contribuyeron a formar su carácter y le enseñaron fortaleza.

A pesar de ello, dejó claro que mantuvo hacia ella gratitud, respeto y amor, y que nunca dejó de ocupar un lugar especial en su vida.

Su rol como madre

La participante también se refirió al papel de su madre como abuela y admitió que no fue una figura cercana para sus hijos. Sin embargo, explicó que los niños contaron con el acompañamiento de otras figuras familiares, especialmente sus abuelos por parte de sus respectivos padres.

En ese sentido, Niurka vinculó la experiencia de crecer con una madre poco afectuosa con su propia manera de entender la maternidad: aprendió a proteger a sus hijos y a procurarles el cariño que consideró importante.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando recordó el fallecimiento de su madre. Contó que su partida fue tranquila y que ella y sus hermanos encontraron consuelo al saber que no sufrió, pues murió dormida en posición fetal.

La vedette concluyó su reflexión con una idea que resumió el significado de esa relación: ama a su madre porque le enseñó a ser una gran madre, aunque sintió que le dio poco de su amor.

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