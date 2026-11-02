Oklahoma City Thunder retirará el número de Russell Westbrook

La historia de Russell Westbrook con los Oklahoma City Thunder tendrá un reconocimiento permanente en el pabellón de la franquicia. El equipo anunció que retirará su camiseta con el número 0 el próximo 7 de febrero, en homenaje a uno de los jugadores más destacados de su trayectoria y al máximo referente estadístico de la organización.

El homenaje se realizará durante el descanso del encuentro frente a los New York Knicks, actuales campeones de la NBA. Westbrook, de 37 años, disputó once temporadas con Oklahoma City y dejó una marca que abarca desde sus registros individuales hasta su participación en una de las etapas más importantes del equipo.

«Nos enorgullece enormemente retirar el número de Russell. Durante su etapa en el equipo, Russell dejó una huella imborrable en la ciudad y el estado, y su compromiso con la comunidad ha perdurado mucho tiempo después», expresó Clayton Bennett, presidente de los Thunder, en un comunicado.

El base se retiró este año después de jugar su última temporada con los Sacramento Kings. Su despedida llegó con una colección de marcas históricas en Oklahoma City: terminó como líder de la franquicia en partidos disputados, puntos, rebotes, asistencias, robos, tiros de campo convertidos y minutos en cancha.

Una carrera marcada por los récords y las Finales

Los números de Westbrook con los Thunder reflejan la dimensión de su paso por la organización. En 821 partidos acumuló 18,859 puntos, 5,760 rebotes, 6,897 asistencias y 1,442 robos. También encabezó las estadísticas del equipo en tiros de campo anotados, con 6,626, y minutos jugados, con 28,329.

Su llegada a la NBA se produjo en el ‘draft’ de 2008, cuando fue seleccionado en el cuarto puesto por los Seattle Supersonics. Sin embargo, nunca llegó a vestir ese uniforme: antes del comienzo de la temporada, la franquicia se trasladó a Oklahoma City y pasó a competir con el nombre de Thunder.

En sus primeros años compartió equipo con Kevin Durant y James Harden, dos jugadores que también ganarían posteriormente el premio MVP. Los tres alcanzaron las Finales de la NBA en 2012, aunque no pudieron conquistar el campeonato tras caer ante los Miami Heat.

Westbrook fue quien permaneció durante más tiempo en Oklahoma City dentro de aquel trío. Después de once campañas, continuó su carrera en los Houston Rockets y posteriormente pasó por los Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, los Denver Nuggets y los Sacramento Kings.

Su legado estadístico también se extiende al conjunto de la NBA. Con 209 triples-dobles, es el jugador que más veces consiguió esa combinación de dobles dígitos en tres apartados estadísticos durante un mismo partido.

Además, comparte con Oscar Robertson y Nikola Jokic un registro reservado a solo tres basquetbolistas: promediar un triple-doble durante una temporada completa. Westbrook consiguió esa marca en cuatro ocasiones.

Pese a sus reconocimientos individuales y su extensa trayectoria, el base nunca pudo ganar un campeonato de la NBA. La retirada de su dorsal con los Thunder marcará un nuevo homenaje a su carrera, aunque su historial quedará ligado a una de las grandes figuras de la liga que no consiguió levantar el trofeo de campeón.

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