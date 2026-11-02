Toyota duplica sus ventas eléctricas, pero China le da la espalda

Toyota tiene motivos para celebrar sus resultados eléctricos, aunque no todos sus mercados están respondiendo de la misma manera. La marca japonesa ha conseguido multiplicar sus ventas de vehículos completamente eléctricos, pero China sigue siendo una asignatura pendiente que amenaza con complicar su recuperación comercial.

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Entre enero y septiembre de 2026, Toyota y Lexus entregaron 309.766 eléctricos en todo el mundo, un crecimiento del 127,4% frente al mismo periodo del año pasado.

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La cifra refleja un avance importante, aunque todavía representa cerca del 4% de sus ventas globales.

Los eléctricos empiezan a ganar protagonismo

La renovación de modelos como el Toyota bZ4X y el Lexus RZ, junto con la llegada de propuestas como el C-HR+, Urban Cruiser y bZ4X Touring, ha contribuido a mejorar los resultados.

Llega el Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Europa también acompaña esta evolución. Toyota Motor Europe contabilizó 104.832 eléctricos hasta septiembre, un 136% más que en 2025.

China se convierte en una preocupación

El panorama cambia completamente cuando se revisan las cifras del mercado chino. Toyota y Lexus vendieron un 19,7% menos de vehículos en septiembre, acumulando ocho meses consecutivos de caídas.

El balance entre enero y septiembre tampoco es favorable. Las entregas superaron ligeramente los 1,05 millones de unidades, pero quedaron un 18,9% por debajo del año anterior.

La compañía atribuye parte de este comportamiento a la menor demanda de modelos de combustión e híbridos convencionales, afectada también por el encarecimiento de la gasolina.

Llega el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

A esto se suma la presión de fabricantes locales como BYD y Geely, que están ganando terreno con eléctricos e híbridos enchufables cada vez más competitivos. Incluso Japón ya supera a China como principal mercado de Toyota durante los primeros nueve meses del año.

Toyota prepara cambios para recuperar terreno

La caída china también repercute en el balance mundial. En septiembre, las ventas de Toyota y Lexus retrocedieron un 2,2%, hasta 860.107 vehículos, con tres meses consecutivos de resultados negativos.

Para cambiar esta tendencia, Toyota trabaja en eléctricos desarrollados específicamente para China junto a GAC y FAW. También prepara una nueva fábrica de Lexus en Shanghái, con procesos como el gigacasting, que permitirían reducir costes y agilizar la producción.

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