Daddy Yankee estrena microserie de su álbum La postal

El reguetonero Daddy Yankee continúa expandiendo sus fronteras artísticas con el estreno mundial de “La postal: Written in the Dance”, una microserie inspirada en su más reciente producción discográfica, “La postal”. El lanzamiento se llevará a cabo este martes con una transmisión en directo desde San Juan, marcando un nuevo hito en su carrera tras el debut del álbum el pasado 30 de octubre.

La producción, diseñada en formato vertical para dispositivos móviles, estará disponible en el canal de YouTube del artista y en la plataforma estadounidense aTwist. La trama da vida al universo musical del disco a través de una intensa narrativa ambientada en la capital puertorriqueña, donde una exigente competencia de baile sirve de telón de fondo para un reencuentro inesperado.

En la historia, dos antiguos amantes —ahora con nuevas parejas y miembros de grupos de baile rivales— deben enfrentarse en la pista mientras descubren las mentiras del pasado, disputándose un codiciado lugar en la gira de Daddy Yankee y una segunda oportunidad para el amor.

“Las telenovelas marcaron la forma en que generaciones de latinos viven las historias de amor. Con ‘La postal: Written in the Dance’ quise retomar esa tradición y llevarla a un nuevo formato a través de la música y la danza”, explicó el artista en un comunicado.

El álbum ‘La postal’, compuesto por 15 temas cuyo eje central es el amor en todas sus facetas —desde el romántico, familiar y propio hasta el amor por la música latina—, cuenta con destacadas colaboraciones como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

Tras la premier inicial, la serie completa podrá disfrutarse de manera gratuita en YouTube y en aTwist, la cual ofrece además material exclusivo del rodaje y entrevistas con el cantante.

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